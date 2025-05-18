مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نيوكاسل.. جووووووول رايس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، ويأتي نيوكاسل خلفه مباشرة في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

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ق 55: جووووووول ديكلان رايس من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 16: تسديدة أرضية من هارفي بارنس تصدى لها رايا ببراعة.

ق 6: تصدي رائع من ديفيد رايا بعد تسديدة برونو جيماريش من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل