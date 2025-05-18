انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(1) نيجيريا.. النسور في المركز الثالث
الأحد، 18 مايو 2025 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أمم إفريقيا للشباب.
كلا الفريقان ضمنا التأهل لكأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز نيجيريا بركلات الترجيح.
نهاية المباراة والاتجاه لركلات الترجيح.
ق92. القائم والعارضة يتمنعان ضد مصر.
ق85. أحمد وهب يتألق ويمع تصويبة نيجيرية قوية.
ق47. هدف التعادل لنيجيريا عن طريق أمولي بعد خطأ من كابابا في الخروج بالكرة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق3. جووووووول أول لمصر عن طريق عمر أسامة حسن بعد تمريرة أمام المرمى من عمرو بيبو؟
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
نبيه: أعتذر للجماهير على الخسارة.. وحققنا هدفنا الأول بالتأهل لكأس العالم أمم إفريقيا للشباب - مصر تنهي البطولة في المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح تشكيل مصر للشباب - تغييرات في اختيار أسامة نبيه أمام نيجيريا نبيه: سنسعى للظهور بشكل جيد في كأس العالم.. وحققنا هدفنا الأساسي من أمم إفريقيا كأس إفريقيا تحت 20 عاما - موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا مؤتمر نبيه: توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط أما المغرب يتم تجهيزه من 4 سنوات تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث انتهت في أمم إفريقيا للشباب - المغرب (1)-(0) مصر