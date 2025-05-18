انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(1) نيجيريا.. النسور في المركز الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أمم إفريقيا للشباب.

كلا الفريقان ضمنا التأهل لكأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي.

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نهاية المباراة بفوز نيجيريا بركلات الترجيح.

نهاية المباراة والاتجاه لركلات الترجيح.

ق92. القائم والعارضة يتمنعان ضد مصر.

ق85. أحمد وهب يتألق ويمع تصويبة نيجيرية قوية.

ق47. هدف التعادل لنيجيريا عن طريق أمولي بعد خطأ من كابابا في الخروج بالكرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق3. جووووووول أول لمصر عن طريق عمر أسامة حسن بعد تمريرة أمام المرمى من عمرو بيبو؟

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل