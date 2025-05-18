إيفرتون يودع جوديسون بارك بعد 122 عاما بالفوز على ساوثامبتون
الأحد، 18 مايو 2025 - 17:00
كتب : FilGoal
أنهى إيفرتون مسيرة 122 عاما على ملعب جوديسون بارك بالفوز على ساوثامبتون بنتيجة 2-0 في آخر مباراة للفريق عليه قبل الانتقال لملعبه الجديد.
وانتصر التوفيز بنتيجة 2-0 بفضل هدفي لامين ندياي واللذان جاءا في الشوط الأول.
وطيلة 122 عاما خاض إيفرتون جميع مبارياته على ملعبه جوديسون بارك، والآن يستعد للانتقال لملعبه الجديد بدءا من الموسم المقبل.
وخاض الفريق 2789 مباراة على ملعب جوديسون بارك منذ 1892 وحتى اليوم في 2025.
🏟️🔵 بعد 133 عامًا، أسدل الستار على آخر مباراة لإيفرتون في ملعبه الأسطوري غوديسون بارك
📊 المباراة رقم 2,789 في هذا الملعب، والأخيرة#الدوري_الإنجليزي #إيفرتون #غوديسون_بارك pic.twitter.com/ypazZPaNwO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2025
وسينتقل إيفرتون لملعبه الجديد والذي يحمل اسم "إيفرتون ستيديوم".
ووفقا للمُلاك الجديد سيُحفظ الملعب ولن يتم هدمه من أجل "الاستخدام المجتمعي" وإقامة مباريات فريق السيدات عليه ولن يتم هدمه كما كان مخططا من قبل.
وسبق أن استضاف جوديسون بارك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأيضا مباريات منتخب إنجلترا بالإضافة لنصف نهائي كأس العالم 1966 بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي.
إيفرتون رفع رصيده لـ 45 نقطة هذا الموسم وظل في المركز الـ 13.
ويختتم الفريق الموسم بلقاء نيوكاسل الأسبوع المقبل على ملعب سان جيمس بارك.