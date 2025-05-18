إيفرتون يودع جوديسون بارك بعد 122 عاما بالفوز على ساوثامبتون

🏟️🔵 بعد 133 عامًا، أسدل الستار على آخر مباراة لإيفرتون في ملعبه الأسطوري غوديسون بارك

📊 المباراة رقم 2,789 في هذا الملعب، والأخيرة#الدوري_الإنجليزي #إيفرتون #غوديسون_بارك pic.twitter.com/ypazZPaNwO