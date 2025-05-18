مصدر من الزمالك لـ في الجول: السعيد خارج المعسكر بسبب ملف التجديد

خرج عبد الله السعيد لاعب الزمالك من معسكر الفريق المقرر إقامتها في الإسماعيلية.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عبد الله السعيد خارج معسكر الزمالك في الإسماعيلية".

وأوضح السبب قائلا: "لشعوره بالضيق لعدم حسم ملف التجديد حتى الآن".

ومن المقرر أن يستمر الفريق في المعسكر المغلق حتى يوم الثلاثاء، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات الدوري ونهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وستُقام تدريبات الفريق خلال المعسكر على ستاد هيئة قناة السويس.

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك قائلا: "يشرفنا أن تطول فترة عبد الله السعيد في الزمالك عن نهاية الموسم المقبل، تأثيره رائع على اللاعبين".

وينتهي تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق على التجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.