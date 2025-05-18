ماركا: عرض برازيلي مُغري لـ رونالدو قبل كأس العالم للأندية

تلقى كريستيانو رونالدو عرضا مهما من "فريق برازيلي" وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

ولم يحدد التقرير حتى الآن هوية النادي البرازيلي الذي تقدم بعرض للنجم البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو ظهر غير مرتاحا بشكل واضح في المباريات الأخيرة خاصة بعد الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-2 وخسارة فرصة المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ولم يخض رونالدو آخر مباراتين بقميص النصر وهو ما تسبب في نهاية فرص الفريق في المشاركة القارية بدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

وأوضح التقرير إلى "التجديد الذي كاد يحسمه النصر يتبخر في كل لحظة".

وضاعف رونالدو أهمية الكرة السعودية 10 أضعاف رياضيا وماليا بفضل تأثير رونالدو وفقا للتقرير.

كما أشار التقرير أن العرض البرازيلي "مُغري" وسيفتح الباب لرونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وإليكم الفرق البرازيلية المشاركة في كأس العالم للأندية: بالميراس (منافس الأهلي) - فلامنجو - فلومينينسي – بوتافوجو.

وخاض رونالدو مع النصر 103 مباراة في جميع المسابقات سجل 91 هدفا وصنع 19 وتوج بلقب البطولة العربية.