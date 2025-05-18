ماركا: عرض برازيلي مُغري لـ رونالدو قبل كأس العالم للأندية

الأحد، 18 مايو 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

تلقى كريستيانو رونالدو عرضا مهما من "فريق برازيلي" وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولم يحدد التقرير حتى الآن هوية النادي البرازيلي الذي تقدم بعرض للنجم البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو ظهر غير مرتاحا بشكل واضح في المباريات الأخيرة خاصة بعد الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-2 وخسارة فرصة المنافسة على لقب الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
بيولي: غياب رونالدو مؤثر.. ومحبط من الغياب عن نخبة آسيا غاب رونالدو وانتهى حلم النخبة.. النصر يتعثر بتعادل والهلال ينتصر بصعوبة على الفتح تقلص فرص رونالدو في اللحاق بمواجهة التعاون تقرير: غياب رونالدو وسيماكان عن تدريبات النصر قبل مواجهة التعاون

ولم يخض رونالدو آخر مباراتين بقميص النصر وهو ما تسبب في نهاية فرص الفريق في المشاركة القارية بدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

وأوضح التقرير إلى "التجديد الذي كاد يحسمه النصر يتبخر في كل لحظة".

وضاعف رونالدو أهمية الكرة السعودية 10 أضعاف رياضيا وماليا بفضل تأثير رونالدو وفقا للتقرير.

كما أشار التقرير أن العرض البرازيلي "مُغري" وسيفتح الباب لرونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وإليكم الفرق البرازيلية المشاركة في كأس العالم للأندية: بالميراس (منافس الأهلي) - فلامنجو - فلومينينسي – بوتافوجو.

وخاض رونالدو مع النصر 103 مباراة في جميع المسابقات سجل 91 هدفا وصنع 19 وتوج بلقب البطولة العربية.

كريستيانو رونالدو الدوري البرازيلي الدوري السعودي
نرشح لكم
ميسي: منافسة رونالدو؟ كانت مرحلة رائعة.. وذكرى جميلة للجميع تسوية الأمور المالية بين الهلال وجيسوس إعادة احتجاج الوحدة ضد النصر إلى لجنة الاستئناف للمرة الثالثة النصر يعرض على مدافعه التجديد مقابل 39 مليون أهلي جدة يحسم الجدل حول مستقبل مدربه جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال بيولي: غياب رونالدو مؤثر.. ومحبط من الغياب عن نخبة آسيا غاب رونالدو وانتهى حلم النخبة.. النصر يتعثر بتعادل والهلال ينتصر بصعوبة على الفتح
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الانتصار الثالث على التوالي.. بالميراس يحافظ على صدارة الدوري البرازيلي 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
منافس الأهلي - رغم عودة سواريز.. إنتر ميامي يواصل السقوط ويخسر بثلاثية في الدوري الأمريكي 25 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الإثنين 19 مايو 2025.. ليفربول ضد برايتون ودربي السلة 53 دقيقة | كرة سلة
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة 9 ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما 10 ساعة | الكرة الأوروبية
روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال 10 ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية 11 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة