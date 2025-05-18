برناردو: ركلة جزاء مرموش المهدرة لم تكن سبب خسارة نهائي الكأس

تحدث برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن ركلة الجزاء التي أهدرها عمر مرموش في خسارة فريقه لنهائي كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي من منافسه كريستال بالاس بنتيجة 0-1 على ملعب ويمبلي.

وقال برناردو في تصريحات لـBBC: "سبب عدم تسديد إرلينج هالاند لركلة الجزاء؟ لا أعرف. عادةً ما يكون هالاند هو من ينفذ ركلات الجزاء".

وأضاف البرتغالي "هالاند ومرموش قررا أن ينفذها عمر، لم أكن طرفًا في القرار، لذا لست متأكدًا".

وواصل "إهدار ركلات الجزاء وارد. لم يكن هذا هو السبب الرئيسي للخسارة".

وأتم "بالطبع كانت ركلة الجزاء مهمة، لكن أتيحت لنا فرص أخرى".

وتقدم مرموش لتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها برناردو سيلفا، بعدما أعطى له إرلينج هالاند الكرة.

وسدد الدولي المصري الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس دين هندرسون، لكن الحارس الإنجليزي كان لها بالمرصاد.

ولم يهدر عمر سوى ركلة جزاء واحدة من أصل 9 قبل انضمامه إلى سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 20 مباراة، بواقع 13 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.