جوارديولا معلقا على ركلة جزاء مرموش المهدرة: أحب اللاعبين الذين يتحملون المسؤولية

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على ركلة الجزاء التي أهدرها عمر مرموش في خسارة فريقه لنهائي كأس إنجتلرا أمام كريستال بالاس.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي من منافسه كريستال بالاس بنتيجة 0-1 على ملعب ويمبلي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "ركلة الجزاء؟ إرلينج هالاند وعمر مرموش اتخذا القرار داخل الملعب، أحب اللاعبين الذين يبادرون ويتخذون القرارات".

وأضاف المدرب الإسباني "في تلك اللحظة، كان هذا ما يشعران به. قررا أن عمر مستعد للتسديد".

وتابع "استغرق عمر وقتا طويلا بسبب التأكد من صحة ركلة الجزاء مما زاد الضغط عليه، وتصدى دين هندرسون لها ببراعة".

وتقدم مرموش لتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها برناردو سيلفا، بعدما أعطى له إرلينج هالاند الكرة.

وسدد الدولي المصري الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس دين هندرسون، لكن الحارس الإنجليزي كان لها بالمرصاد.

ولم يهدر عمر سوى ركلة جزاء واحدة من أصل 9 قبل انضمامه إلى سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 20 مباراة، بواقع 13 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.