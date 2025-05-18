مواعيد مباريات الأحد 18 مايو 2025.. صراع الدوري الإنجليزي والإيطالي وختام إفريقيا للشباب

الأحد، 18 مايو 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا للشباب

يشهد اليوم الأحد الموافق 18 من شهر مايو 2025 عددا من المنافسات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

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يواجه فاركو فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يحل نيوكاسل ضيفا على أرسنال ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت يستضيف برشلونة فريقا فياريال وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وتقام جميع المباريات في نفس التوقيت في تمام الثامنة مساء.

الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على بارما في التاسعة إلا ربع في صراع اللقب على مسابقة الدوري.

ويستضيف إنتر فريق لاتسيو في نفس التوقيت.

بينما يحل ميلان ضيفا على روما.

وتقام جميع المباريات في نفس التوقيت.

أمم إفريقيا للشباب

يلعب منتخب مصر أمام نيجيريا في تمام السادسة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يلعب منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في تمام التاسعة مساء في المباراة النهائية.

كرة يد

يلعب فريق الزمالك أمام المنتدى المغربي في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات دور المجموعات كأس الكؤوس الإفريقية.

بينما يواجه فريق سيدات الأهلي نظيره بريميرو دي أجوستو في تمام السادسة مساء.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين رجال الأهلي والترجي في تمام الثامنة مساء.

أمم إفريقيا للشباب الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي كرة يد
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