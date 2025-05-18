نحو معادلة الصفاقسي.. نهضة بركان يضع يدا على كأس الكونفدرالية بالفوز على سيمبا

الأحد، 18 مايو 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

نهضة بركان

تغلب نهضة بركان المغربي على ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم نهضة بركان في الدقيقة الثامنة بهدف مامادو كامارا.

الهدف أتى بصناعة المغربي حمزة الموسوي.

وفي الدقيقة 14 أضاف أسامة المليوي ثاني الأهداف، بصناعة عماد رياحي.

وأجرى سيمبا تبديلا اضطراريا في الدقيقة 23، بنزول تشي مالوني بدلا من محمد حمزة.

وكاد نهضة بركان يقتل النهائي عمليا بهدف ثالث في الدقيقة 60 سجله يوسف مهري، ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويقام لقاء الإياب يوم السبت 25 مايو في تنزانيا.

ويخوض نهضة بركان نهائي البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز نهضة بركان باللقب مرتين، في 2020 على حساب بيراميدز، و2022 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

بينما خسر النهائي مرتين في 2019 و2024، وكلاهما على يد الزمالك.

أما سيمبا فيخوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حالة تتويج نهضة بركان، سيتساوى مع الصفاقسي التونسي كأكثر الأندية تتويجا بالكونفدرالية، برصيد 3 ألقاب.

نهضة بركان الكونفدرالية سيمبا
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