ركلة مرموش تكتب تاريخ كريستال بالاس.. مانشستر سيتي بلا لقب كبير في موسم كارثي

السبت، 17 مايو 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

أخيرا عانق كريستال بالاس أحلامه وحقق أول بطولة كبرى في تاريخه الممتد لـ 120 عاما.

وتوج كريستال بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

الهدف الوحيد أتى في الدقيقة 16 بتسديدة من إبيريتشي إيزي بعد عرضية دانييل مونيوز.

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بذلك سجل إيزي في 5 مباريات متتالية لأول مرة في مسيرته، بعد أهدافه أمام أرسنال وأستون فيلا ونوتنجهام فورست وتوتنهام.

كذلك هو أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية مع كريستال بالاس منذ دارين أمبروز في نوفمبر 2009.

وفي الدقيقة 36 تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء تركها إرلينج هالاند لعمر مرموش، ولكن دين هندرسون تصدى لتسديدة المصري.

وبذلك صار دين هندرسون أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد منذ بيتر تشيك مع تشيلسي ضد بورتسموث في 2010.

الركلة هي الرابعة التي يتصدى لها هندرسون من آخر 8 تم تسديدهم عليه، حيث تصدى أمام ديكلان رايس لاعب أرسنال وهاري كين لاعب توتنام آنذاك وبايرن ميونيخ حاليا، وكذلك يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا.

أما مرموش، فلم يهدر سوى ركلة جزاء واحدة من أصل 9 قبل انضمامه إلى سيتي.

قبل مباراة اليوم، كريستال بالاس بطولات مثل الدرجة الثانية مرتين، والدرجة الثالثة، وكأس الأعضاء الذي أقيم في الفترة بين 1985 و1992 لتعويض حرمان الأندية الإنجليزية من المشاركات الأوروبية على خلفية كارثة هيسيل.

وسبق له أن حاول مرتين في نهائي كأس الاتحاد، عام 1990 وعام 2016، وخسر في المرتين أمام مانشستر يونايتد.

وخسر مانشستر سيتي للمرة الـ 16 هذا الموسم، لأول مرة منذ 2008-2009 حين خسر 23 مباراة.

ولأول مرة لا يحقق سيتي بطولة كبرى في موسم، منذ موسم 2016-2017 الذي كان الأول تحت قيادة جوارديولا.

أما إرلينج هالاند فاستمرت لعنته في النهائيات، حيث لم يسجل في 9 نهائيات حتى الآن مع مانشستر سيتي.

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