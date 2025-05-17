التشكيل - إيبوكا ودغموم في هجوم المصري أمام مدربه السابق
السبت، 17 مايو 2025 - 19:32
كتب : FilGoal
أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي
خط الوسط: محمد مخلوف - أتدجيكو سامادو
أمامهما: حسين فيصل - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر
خط الهجوم: جون إيبوكا
فيما يصطدم علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بالمصري فريقه السابق في هذه المواجهة.
وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: أحمد رمضان - محمد شكري - رجب نبيل - أحمد هاني
خط الوسط: محمد توني - محمد رضا
أمامهما: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - محمود عبد الحفيظ زلاكة
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة.
بينما يليه سيراميكا سادسا برصيد 31 نقطة.