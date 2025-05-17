التشكيل - إيبوكا ودغموم في هجوم المصري أمام مدربه السابق

السبت، 17 مايو 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - المصري - الجونة

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

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خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف - أتدجيكو سامادو

أمامهما: حسين فيصل - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر

خط الهجوم: جون إيبوكا

فيما يصطدم علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بالمصري فريقه السابق في هذه المواجهة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان - محمد شكري - رجب نبيل - أحمد هاني

خط الوسط: محمد توني - محمد رضا

أمامهما: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - محمود عبد الحفيظ زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

بينما يليه سيراميكا سادسا برصيد 31 نقطة.

المصري سيراميكا علي ماهر الدوري المصري
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