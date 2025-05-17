مصدر من الزمالك لـ في الجول: البركاوي ومهند علي الأبرز لدعم الهجوم

كشف مصدر من نادي الزمالك عن تواجد المهاجم العراقي مهند علي لاعب الشرطة ضمن حسابات الإدارة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم البركاوي النادي : الرائد مهند علي النادي : الشرطة

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الثنائي كريم البركاوي لاعب الرائد، ومهند علي الأبرز في قائمة المرشحين لدعم هجوم الفريق".

وينتهي عقد مهند علي مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر على أن ينضم له عقب انتهاء الموسم الحالي.

ويبلغ مهند علي من العمر 24 عاما وشارك في 36 مباراة مع الشرطة العراقي وتمكن من تسجيل 26 هدفا وصناعة هدف آخر.

ولعب مهند علي في صفوف الدحيل والسيلية في قطر.

واحترف في الدوري البرتغالي من بوابة بورتيمونيسي، وأيضا في اليونان إذ انضم لأريس سالونيكي.

وشارك مع منتخب بلاده في 56 مباراة وأحرز 21 هدفا.

ويتولى المصري مؤمن سليمان تدريب الشرطة العراقي وشهد تألق مهند علي الموسم الجاري.

ويحتل الشرطة صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع الزوراء، لكن الشرطة لعب مباراة أقل.

وعلى الجانب الآخر، كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الزمالك حصل على توقيع كريم البركاوي بشكل رسمي.

ويصبح البركاوي لاعبا بين صفوف الزمالك مع بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكان البركاوي قريبا من الانتقال إلى الزمالك بداية الموسم الجاري، لكن تحولت وجهته للاستمرار إلى الرائد.