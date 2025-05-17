مصدر من الزمالك لـ في الجول: البركاوي ومهند علي الأبرز لدعم الهجوم

السبت، 17 مايو 2025 - 18:19

كتب : FilGoal

مهند علي

كشف مصدر من نادي الزمالك عن تواجد المهاجم العراقي مهند علي لاعب الشرطة ضمن حسابات الإدارة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم البركاوي

النادي : الرائد

مهند علي

النادي : الشرطة

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الثنائي كريم البركاوي لاعب الرائد، ومهند علي الأبرز في قائمة المرشحين لدعم هجوم الفريق".

وينتهي عقد مهند علي مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر على أن ينضم له عقب انتهاء الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من الملالي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك مران الزمالك - معسكر مغلق وتأهيل الرباعي المصاب قبل مواجهة بتروجت مساعد ومعد بدني.. انضمام ثنائي جديد لجهاز الزمالك الفني في المران كرة سلة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد تجاوزات جماهير الزمالك

ويبلغ مهند علي من العمر 24 عاما وشارك في 36 مباراة مع الشرطة العراقي وتمكن من تسجيل 26 هدفا وصناعة هدف آخر.

ولعب مهند علي في صفوف الدحيل والسيلية في قطر.

واحترف في الدوري البرتغالي من بوابة بورتيمونيسي، وأيضا في اليونان إذ انضم لأريس سالونيكي.

وشارك مع منتخب بلاده في 56 مباراة وأحرز 21 هدفا.

ويتولى المصري مؤمن سليمان تدريب الشرطة العراقي وشهد تألق مهند علي الموسم الجاري.

ويحتل الشرطة صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع الزوراء، لكن الشرطة لعب مباراة أقل.

وعلى الجانب الآخر، كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الزمالك حصل على توقيع كريم البركاوي بشكل رسمي.

ويصبح البركاوي لاعبا بين صفوف الزمالك مع بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكان البركاوي قريبا من الانتقال إلى الزمالك بداية الموسم الجاري، لكن تحولت وجهته للاستمرار إلى الرائد.

مهند علي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر مقرب من الملالي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك محمد عودة مديرا فنيا لـ غزل المحلة المقاولون العرب يكشف عن رأيه في إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز مواعيد مباريات السبت 17مايو - 3 مواجهات حاسمة بالدوري المصري غزل المحلة يقيل بابافسيليو قبل جولتين على نهاية الدوري السقا: إذا استمر مودرن في الدوري سيكون بسبب الفوز على الإسماعيلي ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد البنك.. وبسيوني يدير لقاء بتروجت أمام بيراميدز عمرو أدهم: قضية بوبيندزا انتهت بوفاته.. وسددنا حتى الآن 6 ملايين دولار بسبب الغرامات
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: البركاوي ومهند علي الأبرز لدعم الهجوم 8 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من الملالي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
فابريجاس: تحدثت مع أندية أخرى.. وهذا قراري بشأن مستقبلي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نهائي كأس الاتحاد - مرموش وهالاند يقودان مانشستر سيتي.. وثلاثي في هجوم بالاس 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل أولمو يوضح حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف ساعة | الدوري الإسباني
كونتي: كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها.. ولقب الدوري مختلف لـ نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
محمد عودة مديرا فنيا لـ غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
لتفادي سيناريو ترينت.. ليفربول يمدد عقد كونر برادلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة