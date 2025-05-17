تشكيل نهائي كأس الاتحاد - مرموش وهالاند يقودان مانشستر سيتي.. وثلاثي في هجوم بالاس

السبت، 17 مايو 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يبدأ عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي في الهجوم رفقة إرلينج هالاند في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس.

ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف مساءً على ملعب ويمبلي.

ويتواجد أورتيجا مورينو في حراسة المرمى، في المقابل يقود الفرنسي جان فيليب ماتيتا هجوم الفريق اللندني.

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وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: برناردو سيلفا – كيفين دي بروين

أمامهما: سافينيو - عمر مرموش – جيريمي دوكو

الهجوم: إرلينج هالاند

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فيما جاء تشكيل بالاس

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: كريس ريتشاردز – ماكسين لوكروا – مارك جويهي

الوسط: دانييل مونوز – آدم وارتورن – داتشي كامادا – تيريك ميتشيل

الهجوم: إسماعيلا سار – جان فيليب ماتيتا – إيبريتشي إيزي

ويخوض بالاس النهائي لأول مرة منذ 2016 فيما تأهل سيتي للنهائي للموسم الثالث على التوالي.

وسيحصد البطل على 2 مليون جنيه إسترليني والوصيف مليون جنيه إسترليني.

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا آخرها 2020.

وحقق سيتي اللقب 7 مرات آخرها 2023.

فيما لم يحقق بالاس اللقب من قبل ويخوض النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

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