كونتي: كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها.. ولقب الدوري مختلف لـ نابولي

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي أن لقب الدوري سيكون مختلفا لمدينته عكس الفرق الكبيرة.

ويتفوق نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي على حساب إنتر بفارق نقطتين قبل جولتين على نهاية الموسم.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "لا يمكن وصف مشوارنا في نهايته بالعادي، هدفنا كان في ذهننا منذ بدأنا الموسم".

وأضاف "حققنا أكثر من أهدافنا، الأهم الوصول لدوري الأبطال، في الموسم الماضي كنا نبتعد عن هذه المراكز بفارق 15 نقطة وبفارق 41 نقطة عن إنتر".

وأردف "وضعنا الضغط على إنتر، فقط من لم يفز بأي شيء لن يكون لديه شغف في هذا الوقت، لكننا نسيطر على الأوضاع".

وأردف "بالنسبة للأندية الكبيرة لقب الدوري لا يغير حياتهم، لكن في نابولي فالأمر تاريخي".

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الصدارة لأمراء الجنوب



نابولي يفوز على تورينو بهدفين نظيفين ويعتلي صدارة الكالشيو منفرداً بفارق 3 نقاط عن إنتر



شاهد هدفي المباراة#نابولي_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BQSAohLK7Q — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 27, 2025

وأكمل "منذ عامين لم يفزوا بلقب الدوري منذ 30 عاما منذ مارادونا، هذه أحدث الفارق، وتعودنا على هذا الموقف".

وأتم "التعادل مع جنوى محبط، لأننا سيطرنا على اللقاء، ورأيت تعليقات بأنهم شلوا تحركاتنا ربما لم يشاهدوا المباريات لكن هذا ممكن حدوث، كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها فهي ليست معادلة رياضية، فقط انظر لمانشستر سيتي الذي تعادل مع ساوثامبتون سلبيا".

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي 78 نقطة بفارق نقطة عن إنتر قبل جولتين على النهاية.

ويلتقي نابولي مع بارما، فيما يستضيف إنتر على ملعبه لاتسيو غدا الأحد في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.