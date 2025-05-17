لتفادي سيناريو ترينت.. ليفربول يمدد عقد كونر برادلي

أعلن نادي ليفربول تمديد تعاقده مع لاعبه كونر برادلي.

كونور برادلي النادي : ليفربول ليفربول

العقد السابق للاعب كان ينتهي في عام 2027 ووقع اللاعب على عقد جديد يمتد حتى 029.

ويملك ليفربول حاليا كونر برادلي فقط في قائمته كظهير أيمن بعد الإعلان عن رحيل ترينت أليكساندر أرنولد بنهاية الموسم.

ويتفاوض ليفربول حاليا مع الظهير الأيمن لباير ليفركوزن فريمبونج لإمكانية تدعيم صفوف الفريق.

ويلعب برادلي مع الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم الماضي.

الظهير الإيرلندي الشمالي شارك مع ليفربول في 27 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من صنع ثلاثة أهداف.

وأسهم برادلي في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي.