لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستهدف ضم كييزا لتكوين فريق إيطالي

السبت، 17 مايو 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

ليفربول - كييزا

وضع ميلان عينه على فيدريكو كييزا جناح ليفربول ليكوّن فريقا إيطاليا بدءا من الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن ميلان يستهدف بناء فريق إيطالي والبداية ستكون بكييزا لاعب ليفربول.

ويصوب ميلان أنظاره أيضا صوب لورينزو بيليجريني صانع ألعاب روما وديستني أودوجي ظهير توتنام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروسونيري يرغب في إجراء تغييرات عديدة في هيكل الفريق للموسم المقبل بعدما اكتفى بلقب السوبر الإيطالي.

واكتفى كييزا بخمس مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ولم يبدأ أي مباراة أساسيا مع ليفربول.

وكان أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول قد صرّح قائلا عن كييزا: "يستحق اللعب أكثر ويمتلك الجودة ليكون معنا لكن لسوء حظه لدينا صلاح وينافسه في الظهير الأيمن وكذلك كودي جاكبو ولويس دياز في الجهة اليسرى".

كييزا صاحب الـ 27 عاما خاض مع ليفربول هذا الموسم 13 مباراة بجميع المسابقات وخلال 403 دقيقة سجل هدفين وصنع 2.

كما أشارت الصحيفة ذاتها إلى تفكير ميلان في تعيين فينتشينزو إيتاليانو المدير الفني لبولونيا الحالي ليتولى تدريب ميلان الموسم المقبل.

وتوج إيتاليانو بلقب كأس إيطاليا مع بولونيا منذ أيام على حساب ميلان.

وارتبط من قبل اسم أنطونيو كونتي وماسميليانو أليجري بتدريب الروسونيري في الموسم الجديد.

وتتبقى مباراتين الموسم الحالي لميلان ضد روما ثم مونزا.

ويحتل ميلان المركز الثامن برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ميلان ليفربول كييزا
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