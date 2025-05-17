فليك: قد نلعب بفريق كامل من الشباب ضد فياريال.. وسنصحح الأخطاء بالموسم المقبل

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على إمكانية خوض مباراة فياريال بفريق كامل من الشباب.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال غدا الأحد على ملعب مونتجويك بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يجب أن نجري بعض التغييرات على تشكيلنا ضد فياريال ولكن سننتظر حتى الغد لأننا كنا في احتفالات وبعض اللاعبين احتفلوا ليلا أيضا ولكن إذا كان بمقدورهم الخروج للاحتفال سيكون بمقدورهم اللعب، لا أعذار".

وواصل "باو كوبارسي كان الشخص الذي أمسك مكبر الصوت في الاحتفالات وقد قام بعمل رائع".

وتابع "كان من الرائع رؤية وجوه الناس ونحن نحتفل والشعور بشغفهم وأتمنى أن نتحتفل من جديد بعد عام لأنه الأمر كان رائعا ونريد تكراره، هذا اللقب كان من أجل الجميع".

وشدد "أحب شغف الناس هنا وكيف يدعمون النادي ومن الرائع رؤية التواصل بين النادي والمشجعين، هذه ثقافة مختلفة وأنا أستمتع بمدينة جميلة مثل برشلونة".

وعن إمكانية اللعب بفريق كامل من الشباب قال: "لقد تحدثنا عن الأمر ولكن لم نقرر بعد، هذا رأي ولكن في النهاية سنقرر غدا".

وأضاف: "نحن على الطريق الصحيح ونحلل كل شيء وبالموسم المقبل سنعمل بجد للعمل على الأخطاء، لقد رأينا المستوى البدني لدي يونج وبيدري وهذا ما أريده، أن يعطي كل لاعب ما لديه بنسبة 100% حتى بدون الكرة".

وأتم "لم نتحدث عن العودة لكامب نو، لدي ذكريات جميلة في مونتجويك ولكن لدينا أولا عطلة أتمنى أن نعود منها بشكل جيد".

وضمن برشلونة التتويج بالدوري الإسباني قبل جولتين على النهاية.