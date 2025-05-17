4 أشهر تكفي.. دين هويسن مستقبل دفاع ريال مدريد

السبت، 17 مايو 2025 - 15:30

كتب : إسلام أحمد

تقرير ديان هويسين

في عام واحد فقط انتقل دين هويسن من يوفنتوس إلى بورنموث وانتهت بالتوقيع لـ ريال مدريد، رحلة سريعة وخطوة تأجلت 4 مواسم حدثت الآن.

دين هويسن انتقل إلى ريال مدريد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني بعدما انضم للفريق الإنجليزي ليصبح بديلا ولتعويض إصابة ماركوس سينيسي.

باع الفريق المُلقب بـ "الكرز" لاعبه بما يفوق 3 أضعاف قيمة شراءه من السيدة العجوز مقابل 15 مليون يورو الصيف الماضي.

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فكيف أصبح صاحب الـ 20 عاما واحدا من أهم مدافعي الدوري الإنجليزي ليصبح عضوا في مستقبل الملكي؟

إذا تمت مقارنة هويسن بمدافعي الدوري الإنجليزي الذين خاضوا 1000 دقيقة على الأقل هذا الموسم ستجده

ثاني أكثر لاعب تشتيتا للكرة

ثالث أكثر لاعب قطعا لمسار الكرة

رابع أكثر لاعب تشتيتا للكرة بالرأس

رابع أكثر لاعب أكمل تمريرات طولية

سادس قلب دفاع أكمل تمريرات في الثلث الهجومي لفريقه

في المركز الـ 11 بالتمريرات الأمامية

في المركز الـ 15 باستقبال الأهداف

في المركز الـ 16 في الصراعات الهوائية

Dean Huijsen stats

فوق ذلك شارك هويسن في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي قبل جولتين على النهاية وسجل 3 أهدف حاسمة.

هدف الفوز ضد توتنام، وهدف التقدم ضد مانشستر يونايتد وهدف التعادل ضد أرسنال، وجميع المباريات الـ 3 انتهت بفوز بورنموث.

جون كلارك مراسل هيئة الإذاعة البريطانية أشاد بالإسباني قائلا: "يبدو وكأنه متقدم بثانية على المهاجمين، إنه يقرأ اللعبة جيدا، كما أنه لاعب كرة رائع، يجيد اللعب من الخلف، ويتمتع بقوة دفاعية وصلابة بدنية."

وأضاف "من الصعب العثور على أي نقاط ضعف في أسلوب لعبه. إنه يتقن الأساسيات جيدًا. في ظل الضغط، يميل المدافعون في العصر الحديث إلى المخاطرة واللعب من الخلف، لكنه يقيم الموقف بسرعة".

وكشف "إذا شعر أن التمريرة غير مناسبة، فإنه يفضل إبعاد الكرة عن الملعب. إنه يشبه المدافع التقليدي؛ لا مخاطر، وإذا كنت تشك، فأخرج الكرة".

Where Dean Huijsen touches the ball

* مراكز لمس الكرة لهويين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

هويسن يعد ثاني أكثر لاعب قطع مسار الكرة في الدوري الإنجليزي بعد جابريل مدافع أرسنال ضمن أكثر من قطع مسار الكرة على الأقل في 200 محاولة.

لم يحصل الإسباني الشاب على مقعده الأساسي مباشرة مع كتيبة أندوني إيراولا إلا مع إصابة الأرجنتيني سينيسي.

وواصل كلارك "لعب المباراة الأولى أمام نوتنجهام فورست، وأتذكر أنني قلت خلال التعليق إن هذه كانت أول مرة نراه بشكل فعلي، يبلغ من العمر 19 عامًا، لكنه بدا وكأنه يلعب في الدوري الإنجليزي منذ سنوات."

وأردف "تمتع بحضور بدني قوي، وتعامل بشكل رائع مع كريس وود، كما أن أسلوبه في اللعب كان مثيرًا للإعجاب. لفت الأنظار في تلك المباراة، لكنه اضطر إلى انتظار فرصته."

يتبقى الكشف الطبي.. تفاصيل عقد هويسن مع ريال مدريد | يلاكورة

الإسباني الذي وُلد في هولندا ومثّل البلدين في فئة الشباب وصفه لويس دي لا فوينتي المدير الفني للإسبانيا بأنه "ليس اكتشافا جديدا" لأنهم يتابعونه منذ سنوات.

وشدد "أراه قادرا على اللعب لأي فريق. لا أرى أي حدود. يقدم هويسن موسما رائعا في الدوري الإنجليزي وهو جاهز. أنا متأكد من أنه سيواصل التحسن مع مرور الوقت، بطبيعة الحال".

الإصابة أيضا لعبت دورا من أجل أن يرتدي هويسن قميص اللاروخا، في التوقف الدولي الأخير أصيب إيينيجو مارتينيز فتم استدعاء هويسن ، ومع تعرض باو كوبارسي للإصابة في الشوط الأول ضد هولندا بربع نهائي دوري الأمم حصل على فرصة خوض أول مباراة دولية.

خاض 80 دقيقة كاملة في مباراة امتدت لشوطين إضافيين والتأهل بركلات الترجيح على حساب بلاده التي وُلد بها، كما أنه صنع هدفا للامين يامال.

حصل هويسن على فرصة اللعب أساسيا في إسبانيا على حساب راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد الذي كان يبدو في ذلك الوقت أكثر جاهزية من لاعب بورنموث.

Dean Huijsen passes in Spain 3-3 Netherlands

* تمريرات هويسن أمام هولندا.. 104 تمريرة بدقة 90%

بالتأكيد سيشعر يوفنتوس بالندم للتفريط في لاعب أكاديميته مقابل 15 مليون أسترليني فقط. هويسن رفض في 2021 الانضمام لريال مدريد مفضلا يوفنتوس عليه قادما من مالاجا.

لكن رغم ذلك لعب مباراة واحدة بقميص البيانكونيري وأعير في النصف الثاني من الموسم الماضي لروما تحت قيادة جوزيه مورينيو.

هويسن سبق وأن صرّح لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس باعه لأسباب مالية.

في النهاية عوض يوفنتوس رحيل الإسباني الشاب بضم لويد كيلي من نيوكاسل مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

في أبريل الماضي ومع بدأ التكهنات حول مستقبل هويسن أطلق سيمون فرانسيس المدير التقني لبورنموث تصريحا قويا: "ربما يكون يوفنتوس في حيرة من أمره الآن كيف حصل عليه النادي الإنجليزي بهذا السعر الزهيد؟".

وكشف كيف ضم قائلا: "لقد وجدنا وقتًا مناسبًا لإخراجه من هناك. كان تياجو بينتو، رئيس عمليات كرة القدم في بورنموث، قد عمل معه عن كثب سابقا في روما، وقد طمأننا".

وأشار "كانت الفكرة أن يأتي كلاعب احتياطي ويتعلم، ولكن بسبب الإصابة، أتيحت له الفرصة للانضمام إلى الفريق، وهو موجود هناك منذ ذلك الحين".

Dean Huijsen progressive passes for Bournemouth

* التمريرات الأمامية لهويسن في الثلثين الأماميين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي

نزار كانسيلا مراسل بي بي سي قال إن ريال مدريد أخبر اللاعب بأنهم سيواصلون متابعته رغم رفضه لهم وانضمامه ليوفنتوس بعمر 16 عاما آنذاك.

فقال كانسيلا: "واجه ريال مدريد صعوبة في إقناع والده ووكلاءه بالتعاقد معه، حيث كان جوني كالافات وخوسيه أنخيل سانشيز يتوليان المفاوضات ويعتقدون أنهم كانوا يعرضون أقل من بعض الأندية الإنجليزية لتوقيعه".

وأردف "أقنع المشروع الرياضي هويسن، حيث أخبره ريال مدريد أنهم سيبنون دفاعهم حوله للعقد القادم، ويعتقدون أنه يناسب أسلوب تشابي ألونسو في اللعب من الخلف".

وواصل "أراده ريال مدريد على أي حال، لكن ألونسو تحدث معه ووافق على الصفقة".

Dean Huijsen interceptions

* أماكن قطع مسار الكرة للإسباني الشاب في الدوري الإنجليزي.

حصل هويسن على فرصة اللعب أساسيا في إسبانيا على حساب راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد الذي كان يبدو في ذلك الوقت أكثر جاهزية من لاعب بورنموث.

ودافع هويسن عن مكانته بفضله تألقه خلال 4 أشهر فقط جعلته واحد من أغلى صفقات ريال مدريد.

وربما أدرك ريال مدريد أن هويسن سيشكل مستقبل دفاع الملكي في السنوات المقبلة مع أسينسيو ولذلك لم يدخر وقتا وضم صاحب الأصول الهولندية من أجل بدء الرحلة في الأول من يونيو المقبل حيث كأس العالم للأندية.

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