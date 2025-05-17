TYC: إيميليانو مارتينيز يقترب من الرحيل عن أستون فيلا

السبت، 17 مايو 2025 - 12:35

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

كشفت شبكة TYC الأرجنتينية عن اقتراب رحيل إيميليانو مارتينيز عن صفوف أستون فيلا خلال فترة الاتقالات الصيفية المقبلة.

وظهر مارتينيو وهو يحيي جماهير الفريق في المباراة الأخيرة على ملعبه هذا الموسم وظهر عليه التأثر مما أدى لتكهنات حول توديعه للجماهير.

وأشارت الشبكة إلى أن أستون فيلا سيوافق على رحيل الحارس الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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صاحب الـ 32 عاما يملك عقدا يمت حتى 2029 مع نادي أستون فيلا.

وقالت الشبكة إن مارتينيز قد حصل على 3 عروض للرحيل عن أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الحالية أحدهم من السعودية وآخرين من فريقين أوروبيين.

مارتينيز لن يفضل العرض السعودي لأسباب رياضية.

وضمن أستون فيلا التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وشارك ماترينيز في 52 مباراة بقميص أستون فيلا منذ بداية الموسم وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.

إيميليانو مارتينيز أستون فيلا
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