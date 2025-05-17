مواعيد مباريات السبت 17مايو - 3 مواجهات حاسمة بالدوري المصري
السبت، 17 مايو 2025 - 10:47
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المصري × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - صفحة أون سبورت عبر فيسبوك.
الأهلي × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
بتروجت × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإيطالي
جنوى × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية
نهضة بركان × سيمبا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الألماني
سانت باولي × بوخوم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
لايبزج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
ماينز × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
هوفنهايم × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
هايدنهايم × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
فرايبورج × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
بوروسيا دورتموند × هولستاين كيل.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
بوروسيا مونشنجلادباخ × فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
أوجسبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان × أوكسير.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
لانس × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
نانت × مونبلييه.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
ستراسبورج × لو هافر.. 10:00 مساء.
ليل × ريمس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
سات إتيان × تولوز.. 10:00 مساء.
أولمبيك ليون × أنجيه.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
نيس × بريست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
أولمبيك مارسيليا × رين.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري البرتغالي
سبورتنج براجا × بنفيكا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
سبورتنج لشبونة × فيتورجيا جيماريش.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
كريستال بالاس × مانشستر سيتي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري السوبر المصري لكرة لسلة
سبورتنج × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء.
الزمالك × الأهلي.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.
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