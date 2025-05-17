مواعيد مباريات السبت 17مايو - 3 مواجهات حاسمة بالدوري المصري

السبت، 17 مايو 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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المصري × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - صفحة أون سبورت عبر فيسبوك.

الأهلي × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

بتروجت × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإيطالي

جنوى × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

نهضة بركان × سيمبا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

سانت باولي × بوخوم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

لايبزج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

ماينز × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

هوفنهايم × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

هايدنهايم × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

فرايبورج × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

بوروسيا دورتموند × هولستاين كيل.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

بوروسيا مونشنجلادباخ × فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أوجسبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × أوكسير.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

لانس × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

نانت × مونبلييه.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ستراسبورج × لو هافر.. 10:00 مساء.

ليل × ريمس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

سات إتيان × تولوز.. 10:00 مساء.

أولمبيك ليون × أنجيه.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

نيس × بريست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

أولمبيك مارسيليا × رين.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري البرتغالي

سبورتنج براجا × بنفيكا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

سبورتنج لشبونة × فيتورجيا جيماريش.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر سيتي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري السوبر المصري لكرة لسلة

سبورتنج × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء.

الزمالك × الأهلي.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الأهلي كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الفرنسي الدوري الألماني كأس الكونفدرالية الإفرقية
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