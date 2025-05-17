غزل المحلة يقيل بابافسيليو قبل جولتين على نهاية الدوري

أعلن نادي غزل المحلة إقالة نيكوديموس بابافسيليو من تدريب الفريق بعد الخسارة 4-0 أمام الجونة.

وتعرض زعيم الفلاحين لخسارة مدوية على ملعبه في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

وتراجع ترتيب الغزل للمركز الثامن وقبل الأخير برصيد 21 نقطة وعلى أعتاب الهبوط.

وتتبقى مباراتين للفريق هذا الموسم أمام طلائع الجيش يوم الأحد 25 مايو، ثم يختتم الموسم بلقاء الإسماعيلي يوم 29 مايو الجاري.

وقاد القبرصي تدريب الفريق خلال 14 مباراة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 1 وخسر 8 بجميع المسابقات.

ولم يحقق المحلة سوى فوزا وحيدا في 6 مباريات بمرحلة تفادي الهبوط جاءت ضد سموحة.

وودع الفريق على يد القبرصي كأس مصر من ربع النهائي أمام البنك الأهلي.

وبدأ غزل المحلة الموسم تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك ثم تبعه شوقي غريب وأخيرا القبرصي، ولم يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق في آخر مباراتين بالموسم.

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