غزل المحلة يقيل بابافسيليو قبل جولتين على نهاية الدوري

السبت، 17 مايو 2025 - 01:53

كتب : رضا السنباطي

يكوديموس بابافسيليو مدرب غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة إقالة نيكوديموس بابافسيليو من تدريب الفريق بعد الخسارة 4-0 أمام الجونة.

وتعرض زعيم الفلاحين لخسارة مدوية على ملعبه في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

وتراجع ترتيب الغزل للمركز الثامن وقبل الأخير برصيد 21 نقطة وعلى أعتاب الهبوط.

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وتتبقى مباراتين للفريق هذا الموسم أمام طلائع الجيش يوم الأحد 25 مايو، ثم يختتم الموسم بلقاء الإسماعيلي يوم 29 مايو الجاري.

May be an image of ‎1 person, newsroom and ‎text that says '‎Media Center المحله حزلالقجله #We_Are_Mahalla MEN غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لمستر بابافاسيليو 급 وجهازه الفني المعاون قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني مستر بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوهاداخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة. बব ELMAMALLA غز‎'‎‎

وقاد القبرصي تدريب الفريق خلال 14 مباراة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 1 وخسر 8 بجميع المسابقات.

ولم يحقق المحلة سوى فوزا وحيدا في 6 مباريات بمرحلة تفادي الهبوط جاءت ضد سموحة.

وودع الفريق على يد القبرصي كأس مصر من ربع النهائي أمام البنك الأهلي.

وبدأ غزل المحلة الموسم تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك ثم تبعه شوقي غريب وأخيرا القبرصي، ولم يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق في آخر مباراتين بالموسم.

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