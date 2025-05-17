أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي

أبدى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة أمام تشيلسي بهدف دون رد.

وقال أموريم في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "أعتقد أننا بدأنا بشكل عظيم، ولكن في الثلث الأخير كنا بحاجة للمزيد من الشراسة".

وأضاف "كنا حاضرين ولعبنا المباراة بالطريقة الصحيحة ولكن كان حظنا سيئا اليوم".

وتابع "أحيانا كنا نريد الضغط والتسجيل ولكن فقدنا بعض التركيز في هذه اللحظات".

وأوضح "كان الأداء مختلفا ولكن في النهاية لا أحد يحب الخسارة. لقد نافسنا وكان هذا واضحا".

وأكمل "يجب أن نحضر لكل مسابقة بشكل مستقل. لدينا 5 أيام ويمكننا الراحة ثم التحضير لنهائي الدوري الأوروبي. يومان لاستعادة اللياقة تماما ويومان للتحضير".

واختتم "في النهاية نظرت لحالة اللاعبين جميعا وكانوا بخير كما أعتقد".

وانتزع تشيلسي فوزا ثمينا من مانشستر يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأتى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 برأسية مارك كوكوريا بعد عرضية من ريس جيمس.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 66 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الخامس الذي هزم توتنام 2-0.

وينتظر الفريقان نتيجة مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز السادس برصيد 65 نقطة، انتظارا لمواجهة بورنموث السبت.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز السادس عشر.

يونايتد يبحث عن مقعده في دوري أبطال أوروبا عبر بوابة الدوري الأوروبي، حيث يلاقي توتنام في النهائي يوم الأربعاء 21 مايو.