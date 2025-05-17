كوكوريا: هذا ما كنا نعمل لأجله طوال الموسم.. والآن علينا أن ننهيه بقوة

أبدى مارك كوكوريا لاعب تشيلسي سعادته بتسجيل هدف الفوز على مانشستر يونايتد.

وقال كوكوريا في تصريحاته لسكاي سبورتس: "أنا سعيد للغاية. أعتقد أن الفريق استحق هذه اللحظة".

وأضاف "كنا نعلم ما كنا نحتاجه لكي نبقى في هذه المباراة".

وتابع "الفوز كان هاما للغاية، وكنا نعمل طوال الوقت من أجل هذه اللحظات".

واختتم "لدينا مباراتين متبقيتين ويجب أن ندفع بكل ما أوتينا من جهد لننهي الموسم بقوة".

وانتزع تشيلسي فوزا ثمينا من مانشستر يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأتى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 برأسية مارك كوكوريا بعد عرضية من ريس جيمس.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 66 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الخامس الذي هزم توتنام 2-0.

وينتظر الفريقان نتيجة مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز السادس برصيد 65 نقطة، انتظارا لمواجهة بورنموث السبت.

ويلعب تشيلسي ضد نوتنجهام فورست يوم الأحد 25 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري، في مباراة ستكون حاسمة في شكل صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ثم يلعب يوم الأربعاء 28 مايو ضد ريال بيتيس الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.