على حساب يونايتد.. كوكوريا ينقذ تشيلسي ويقربه خطوة من دوري الأبطال

السبت، 17 مايو 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

كوكوريا لاعب تشيلسي

انتزع تشيلسي فوزا ثمينا من مانشستر يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم هاري ماجواير في الدقيقة 16، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وانتظر روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 70 ليجري تبديله الأول بنزول أليخاندرو جارناتشو ومانويل أوجارتي بدلا من ميسون ماونت وكاسيميرو.

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وفي الدقيقة 71 أتى هدف المباراة الوحيد برأسية مارك كوكوريا بعد عرضية من ريس جيمس.

فيما حل روميو لافيا بدلا من تيريك جورج في الدقيقة 81 بصفوف البلوز.

على الجانب الآخر أتى كوبي ماينو وأيدن هيفن بدلا من برونو فيرنانديز ولوك شو.

وأخيرا جاء مالو جوستو على حساب بيدرو نيتو في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 66 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الخامس الذي هزم توتنام 2-0.

وينتظر الفريقان نتيجة مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز السادس برصيد 65 نقطة، انتظارا لمواجهة بورنموث السبت.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز السادس عشر.

يونايتد يبحث عن مقعده في دوري أبطال أوروبا عبر بوابة الدوري الأوروبي، حيث يلاقي توتنام في النهائي يوم الأربعاء 21 مايو.

مارك كوكوريا تشيلسي مانشستر يونايتد
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