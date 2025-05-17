صراع الأبطال مستمر.. أستون فيلا يضرب توتنام بثنائية ويشعل المنافسة

حقق أستون فيلا فوزا غاليا على توتنام هوتسبر بهدفين دون رد في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إرزي كونسا الهدف الأول في الدقيقة 59، بعد ركنية حولها أولي واتكينز إليه برأسية ليسجل بقدمه.

وفي الدقيقة 73 أضاف أبو بكر كامارا الهدف الثاني بتسديدة متقنة بعد تمريرة من مورجان روجرز.

بذلك الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع.

الوضع الحالي مؤقت، نظرا لتبقي مباراة لمانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 65 نقطة، ويلاقي بورنموث السبت.

أما توتنام فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السابع عشر.

ويستعد السبرز لخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 21 مايو.

أما أستون فيلا فيلعب جولة الحسم في سباق الأبطال ضد مانشستر يونايتد يوم 25 مايو.