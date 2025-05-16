صلاح: أرنولد لا يستحق هذه المعاملة ولا أطيق وداعه.. وهكذا أبهرني سلوت منذ اليوم الأول

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول اعتقاده أن ترينت ألكساندر أرنولد لا يستحق صافرات الاستهجان ضده عقب قراره بالرحيل عن الفريق بنهاية عقده.

وقال صلاح في حوار مع سكاي سبورتس: "أعتقد أن الجماهير كانت قاسية على أرنولد بعض الشيء. لا أعتقد أنه استحق ذلك بل كان يستحق أفضل معاملة ممكنة لأنه منح كل شيء للجماهير".

وأضاف "الصافرات ضد أرنولد أحزنتني وفاجأتني لأن هذه ليست طريقة تصرفنا كجماهير ليفربول. لا يجد أن نتصرف هكذا مع شخص يقدر الناس حتى الذين أتوا هنا لـ 6 أشهر فقط".

وأوضح "تخيل أن يمنحك شخص كل ما لديه لـ 20 عاما. لا يجب أن ينتهي الأمر هكذا. أتمنى أن يتغير ذلك السلوك في المباراة القادمة أمام برايتون أو في آخر مباراة من الموسم لأنه يستحق الوداع".

وكشف "قلت له بالأمس: لا تنظر في عيني لحظة وداعك. أحبه حقا وأعتقد أنه يستحق الوداع الأفضل في مغادرة النادي. لقد فعل الكثير للنادي والمدينة وربما يكون من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي".

وأوضح "أعتقد أنه كان بحاجة لتحدٍ جديد. لقد تحدث معي عن ذلك وهو قراره بالتأكيد. عمره 25 عاما وفاز بكل شيء مرتين أو 3، فماذا يمكنه أن يفعل أكثر"؟

وتابع "إنه يحتاج لأن يرحل ويتحدى نفسه. الناس لا يعرفون كثيرا عن ذلك ولكنه قضى 20 عاما في النادي. هذا أمر صعب من الناحية الذهنية. نعم أنا أحب المكان ولكن الذهاب لنفس المكان طوال 20 عاما يمكنه أن يصيبك بالاكتئاب".

واختتم هذه المسألة قائلا: "أتمنى له الأفضل حقا وسأظل على تواصل معه. إنه قراره ولم أحاول إقناعه بالبقاء لأني أعرف أن 20 عاما في نفس النادي أمر صعب للغاية. الناس يظنون قرار البقاء أو الرحيل سهلا ولكنه ليس كذلك. أريده في فريقي دائما، ولكني أيضا أفهم صعوبة ذلك".

أما عن الانطباع الأول عن المدرب أرني سلوت قال: "شعرت أنه شخص حاد. إذا أراد شيئا يسألك عنه مباشرة.. وكانت الأمور معقدة قليلا في البداية ولكن بعد أن تعتاد عليه وعلى طريقة حديثه معك وما يريده منك يصبح كل شيء أسهل".

وكشف "معظم اللاعبين كانوا مع منتخباتهم ولذلك انضممت مبكرا، وأثناء الإحماء كنت بطيئا بعض الشيء فقال لي: انظر هناك إلى اللاعب الآخر بعد أن يراك تتراخى، ثم انظر إلى الثالث.. فرأيت الصف بأكمله يركض ببطء وهنا قال لي: هذا تأثيرك مع الفريق".

وأوضح "تحدثنا بصدق عدة مرات وعرض عليَّ مقاطع فيديو خاصة بي وقال لي: "بهذا يا مو يمكننا الفوز بكل شيء، بينما بذلك لا يمكننا الفوز بالكثير.. أريد استخراج الأفضل منك. أريد أن يكون هذا متاحا طوال الموسم ليأتي عامك الأفضل معي". فقلت له: "حسنًا أخبرني بما تريده مني وسأفعله لأني احترافي للغاية".

وواصل "لم يتحداني بل كان يحترمني كثيرا وقلت له إنه شخص محترم للغاية. عاملني بشكل مختلف وأراني ما يريده مني. قال لي أيضا: "إذا أردت إضافة شيء أو تغيير آخر كُن صريحا معي".. وهذا كان عظيما".

وتابع "شعرت بقدوم مدرب جديد يمنحك المساحة والتقدير ويتركك تتحدث معه طوال الوقت عما يمكن تحسينه وما تحتاجه من الفريق لمساعدتك وأعتقد أن هذا كان ما أحتاجه".

وأردف "لقد أظهر لي إني مختلف ونجم كبير هنا.. وربما شعرت أن هذا ما كنت بحاجة إليه في ذلك الوقت".

وعن حلم الفوز بالكرة الذهبية قال: "كان الأمر يصيبني بالجنون في الماضي. بعض الأشياء ليست في يدي وبالتالي يضطرك ذلك للاستسلام. حين تذهب للعمل يجب أن تذكر نفسك بما تريد تحقيقه هذا الموسم وهذا ما يدفعك للعمل بشكل أكبر. سأحب الفوز بها في يوم ما ولكن إن لم يحدث ذلك فأنا لا أعرف ماذا أفعل".

وعن إمكانية تحطيم الرقم القياسي للمساهمات في تاريخ الدوري الإنجليزي قال: "حطمت الرقم بنظام 20 فريقا بالفعل وهذا كان مهما لي لأننا أبطأنا قليلا بعد حسم الدوري. يبقى لي مساهمة أخرى لمعادلة الرقم بنظام 22 فريقا. في الأسبوع الماضي أهدر لويس دياز فرصة صنعتها له فقلت: "رجاء! ماذا يمكنني أن أفعل أيضا؟" سأحب تحطيم هذا الرقم وأعتقد أني سأفعل ذلك".

وساهم صلاح في 46 هدفا حتى الآن بين التسجيل والصناعة لينفرد بالرقم بنظام 20 فريقا، أم الرقم الأكبر فيحتاج لمساهمة أخرى كي يتساوى مع أندي كول (1993-1994) وألان شيرار (1994-1995).