عمرو أدهم: قضية بوبيندزا انتهت بوفاته.. وسددنا حتى الآن 6 ملايين دولار بسبب الغرامات

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك تلقي النادي إخطار من الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) بسقوط حقه في قضية أرون بوبيندزا.

وتوفي الدولي الجابوني في أبريل الماضي إثر السقوط من شرفته في الصين. (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر DMC: "تلقينا إخطارا من فيفا بسقوط حق الزمالك في قضية أرون بوبيندزا عقب وفاته".

وأضاف "سددنا كامل المستحقات المتبقية في أزمة خالد بوطيب، وأخبرنا فيفا وننتظر الإخطار برفع إيقاف القيد".

وأوضح "حتى الآن سددنا 2.5 مليون يورو لخالد بوطيب، ومليون و20 ألف يورو لباتشيكو بالفوائد، وسددنا 300 ألف دولار لبنجامين أتشيموبنج، و75 ألف دولار لمساعدي فيريرا، والعديد من الأرقام الأخرى، وحاولنا التعامل مع جميع القضايا".\

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

وأكمل "نحاول حل الأزمة مع كونراد ميشالاك بشكل ودي، وقدمنا استئنافا على الحكم الصادر لإبراهيما نداي، ولا وسنحاول حل كل الأزمات حتى لا نتعرض لإيقاف القيد".

ورحل البولندي في منتصف الموسم عقب نهاية سوق الانتقالات الشتوية بعد انضمامه في الصيف الماضي، فيما رحل نداي عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وتابع "منذ قدوم المجلس الحالي سددنا ما يقارب 6 ملايين دولار بسبب الغرامات المتأخرة، وهناك قضايا أخرى مثل فرجاني ساسي، وبعض القضايا الأخرى سنعمل على حلها أيضا".

وأتم "نتعامل مع الشكاوى لحلها لأنها خاصة بمستحقات لاعبين، ونحاول الوصول لتسوية لسداد المبالغ حتى لا تتأثر الأمور المالية للنادي".