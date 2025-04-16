منتخب الجابون لـ في الجول: أخبار وفاة أرون بوبيندزا صحيحة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 12:25

كتب : محمد عبد العظيم

أرون بوبيندزا

أكد منتخب الجابون صحة الأخبار التي كشفت عن وفاة أرون بوبيندزا مهاجم المنتخب في الصين عن عمر 28 عاما.

أرون بوبيندزا

النادي : تشجيانج بروفيشنال

الجابون

وقال بابلو نجوما المنسق الإعلامي لمنتخب الجابون لـFilGoal.com: "نعم أخبار وفاة أرون بوبيندزا صحيحة".

وأعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم بشكل رسمي وفاة بوبيندزا اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل.

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وذكر موقع fanatic الروماني أن أرون بوبيندزا مهاجم منتخب الجابون توفي قبل ساعات قليلة في الصين.

وكشف الموقع أن المهاجم الجابوني الذي وقع للزمالك في الصيف الماضي قبل أن يفشل انتقاله للأبيض، توفي في الصين حيث يتواجد هناك مع فريقه تشجانيج الصيني.

وأشار الموقع إلى أن وفاة أرون بوبيندزا جاءت بعدما سقط من عقار سكني من الدور الـ11.

وتغيب أرون بوبيندزا عن مران فريقه الذي حاول البحث عنه وبعد الوصول إلى أحد أصدقائه أبلغهم بخبر وفاته.

وأوضح الموقع أن هناك تضارب حول سبب سقوط أرون بوبيندزا من شرفة منزله لدى المحققين في الحادث.

سواء كان السبب هو الانتحار أو أن أحد الأشخاص ألقى به، وكذلك أشار الموقع إلى أن شقيق اللاعب كان يتواجد معه قبل الوفاة وكان على خلاف معه.

وانتقل أرون بوبيندزا إلى نادي تشجانيج الصيني في يناير الماضي قادما من رابيد بوخاريست الروماني.

ورحل أرون بوبيندزا عن رابيد بوخاريست بسبب بعض المشاكل الانضباطية الخاصة به لينضم للنادي الصيني.

الجابون بوبيندزا
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