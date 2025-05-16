نقطة أفضل من لا شيء.. التعادل يحسم دربي الإسكندرية والجيش ضد إنبي

الجمعة، 16 مايو 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتهت مباراتي طلائع الجيش مع إنبي وسموحة مع الاتحاد السكندري بالتعادل في الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط.

وفي استاد برج العرب اكتفى سموحة مع الاتحاد بالتعادل السلبي.

المباراة طيلة 90 دقيقة لم تشهد سوى تسديدتين فقط على المرمى كانا من نصيب سموحة.

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التعادل رفع رصيد الاتحاد لـ 25 نقطة في المركز الرابع.

فيما أصبح رصيد سموحة 24 نقطة ظل بها سادسا بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

وفي جهاز الرياضة العسكري تقدم إنبي بهدف صلاح زايد في الدقيقة 45+4 في الشوط الأول.

وأدرك النيجيري جودوين شيكا التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

التعادل أبقى طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

فيما أصبح رصيد إنبي 25 نقطة في المركز الخامس.

طلائع الجيش إنبي الدوري المصري سموحة
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