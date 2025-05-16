انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) مانشستر يونايتد

الجمعة، 16 مايو 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع من هنا

--

ق 91 مالو جوستو بدلا من بيدرو نيتو

ق 82 كوبي ماينو وأيدن هيفن بدلا من برونو فيرنانديز ولوك شو

ق 81 روميو لافيا بدلا من تيريك جورج

ق 71 جوووول كوكوريا ينقذ آمال تشيلسي بعد عرضية من ريس جيمس ورأسية متقنة

ق 70 أليخاندرو جارناتشو ومانويل أوجارتي بدلا من ميسون ماونت وكاسيميرو

ق 18 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 16 هاري ماجواير يسجل الهدف الأول ولكن المراجعة بتقنية الفيديو

بداية المباراة

تشيلسي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي كوكوريا: هذا ما كنا نعمل لأجله طوال الموسم.. والآن علينا أن ننهيه بقوة على حساب يونايتد.. كوكوريا ينقذ تشيلسي ويقربه خطوة من دوري الأبطال صراع الأبطال مستمر.. أستون فيلا يضرب توتنام بثنائية ويشعل المنافسة صلاح: أرنولد لا يستحق هذه المعاملة ولا أطيق وداعه.. وهكذا أبهرني سلوت منذ اليوم الأول التشكيل - يونايتد لا يفرط قبل النهائي.. وتشيلسي يحشد صفوفه لأجل الأبطال تشكيل توتنام - لأجل مانشستر.. العديد من البدلاء في مواجهة أستون فيلا مؤتمر جوارديولا: سعيد بخوض نهائي الكأس الثالث على التوالي.. ولن أتحدث عن فيرتز
أخر الأخبار
غزل المحلة يقيل بابافسيليو قبل جولتين على نهاية الدوري ساعة | الدوري المصري
جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
السقا: إذا استمر مودرن في الدوري سيكون بسبب الفوز على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
كوكوريا: هذا ما كنا نعمل لأجله طوال الموسم.. والآن علينا أن ننهيه بقوة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيولي: غياب رونالدو مؤثر.. ومحبط من الغياب عن نخبة آسيا 3 ساعة | سعودي في الجول
على حساب يونايتد.. كوكوريا ينقذ تشيلسي ويقربه خطوة من دوري الأبطال 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
غاب رونالدو وانتهى حلم النخبة.. النصر يتعثر بتعادل والهلال ينتصر بصعوبة على الفتح 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة