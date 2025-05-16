تشكيل توتنام - لأجل مانشستر.. العديد من البدلاء في مواجهة أستون فيلا

الجمعة، 16 مايو 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

هيونج مين سون ونصير مزراوي - توتنام ضد مانشستر يونايتد

دفع أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام بالعديد من البدلاء في مواجهة أستون فيلا في افتتاح الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يطارد توتنام شيئا في الدوري، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، بينما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

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حراسة المرمى: أنتونين كينسكي

خط الدفاع: دجيد سبينس - كيفن دانسو - بن ديفيز - سيرخيو ريجيلون

خط الوسط: أرشي جراي - بابي ماتار سار

أمامهما: ويلسون أودوبير - سون هيونج مين - ميكي مور

خط الهجوم: ماتيس تيل

بينما بدأ أستون فيلا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش - إرزي كونسا - باو توريس - إيان ماتسين

خط الوسط: أبو بكر كامارا - أمادو أونانا

أمامهما: مورجان روجرز - ماركو أسينسيو - جون ماكجين

خط الهجوم: أولي واتكينز

ويحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 63 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي في بداية المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

توتنام أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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