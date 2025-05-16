انتهت الدوري - سموحة (0)-(0) الاتحاد.. الإسماعيلي (1)-(2) مودرن.. تأزم موقف الدراويش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 7 من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

وتقام جميع المباريات في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص.

ويهبط آخر فريقين إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

سموحة × الاتحاد (مذاعة عبر أون سبورت 1)

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انتهت بتعادل سلبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي

بداية اللقاء

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الإسماعيلي × مودرن سبورت (مذاعة عبر أون سبورت 2)

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انتهت بفوز مودرن 2-1

ق 82: تصويبة الملواني تمر بجوار القائم الأيسر

ق 77: تمريرة خاطئة من الملواني ينفرد على إثرها محمد هلال ويسجل ثاني أهداف مودرن سبورت

ق 66: عبد الرحمن الدح يراوغ الحارس ويسدد كرة يشتتها رشدان من على خط المرمى

ق 51: محمد هلال يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 49: ركلة جزاء على الإسماعيلي تسبب فيها محمد عمار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول الإسماعيلي 1-0

ايه الحظ ده.. فرصة الهدف الثاني للإسماعيلي في مودرن سبورت ترتطم بالقائم pic.twitter.com/RhKo49k62F — ON Sport (@ONTimeSports) May 16, 2025

ق 45+8: القائم يمنع هدفا جديدا للدراويش من تسديدة مروان حمدي

فرصة ولا في الخيال.. القائم يرفض الهدف الثاني للإسماعيلي في مودرن سبورت pic.twitter.com/Izuy47eH8p — ON Sport (@ONTimeSports) May 16, 2025

ق 41: العارضة تمنع رأسية قوية للإسماعيلي من رأسية نادر فرج عبر عرضية خطاري

برأسية ولا أروع.. إيريك تراوري يسجل الهدف الأول للإسماعيلي في مرمى مودرن سبورت pic.twitter.com/kZF8wLZdbj — ON Sport (@ONTimeSports) May 16, 2025

ق 29: جووول أووول الإسماعيلي يتقدم عن طريق عرضية مروان حمدي تمر من الجميع وتسكن الشباك

ق 9: القائم يمنع الأول للإسماعيلي

بداية اللقاء

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غزل المحلة × الجونة (الجونة (مذاعة عبر أون سبورت على فيسبوك)

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انتهت بفوز الجونة 4-0

ق 72: خطأ من الجزار والزاهدي يستغله ويمرر لصاميل أوجو الذي يسجل الرابع بسهولة

ق 58: جووول الثالث.. علي الزاهدي يسجل برأسية رائعة الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 2-0 الجونة

ق 45+8: جووول تصويبة صاروخية من محمد عماد تضيف الثاني

ق 19: عرضية وتسديدة ضعيفة من محمد حمدي زكي ينفذها الحارس

ق 10: مروان محسن يسجل الأول من علامة الجزاء للجونة

ق 9: ركلة جزاء للجونة

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × إنبي (مذاعة عبر أون سبورت على فيسبوك)

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انتهت بالتعادل 1-1

ق 58: جودوين شيكا يسجل التعادل من ركلة الجزاء لطلائع الجيش

ق 56: ركلة جزاء لطلائع الجيش يتحصل عليها يسري وحيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 1-0 لإنبي

ق 45+3: جووول أووول إنبي يتقدم بهدف صلاح زايد مستفيدا من تخبط الدفاع

ق 17: محمد حتحوت ينفرد ويمرر لكن التسديدة يمنعها أحمد علاء ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

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