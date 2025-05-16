انتهت الدوري - سموحة (0)-(0) الاتحاد.. الإسماعيلي (1)-(2) مودرن.. تأزم موقف الدراويش
الجمعة، 16 مايو 2025 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 7 من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.
وتقام جميع المباريات في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص.
ويهبط آخر فريقين إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.
سموحة × الاتحاد (مذاعة عبر أون سبورت 1)
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
انتهت بتعادل سلبي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي
بداية اللقاء
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الإسماعيلي × مودرن سبورت (مذاعة عبر أون سبورت 2)
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقةمن هنا
انتهت بفوز مودرن 2-1
ق 82: تصويبة الملواني تمر بجوار القائم الأيسر
ق 77: تمريرة خاطئة من الملواني ينفرد على إثرها محمد هلال ويسجل ثاني أهداف مودرن سبورت
ق 66: عبد الرحمن الدح يراوغ الحارس ويسدد كرة يشتتها رشدان من على خط المرمى
ق 51: محمد هلال يسجل التعادل من ركلة جزاء
ق 49: ركلة جزاء على الإسماعيلي تسبب فيها محمد عمار
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول الإسماعيلي 1-0
ايه الحظ ده.. فرصة الهدف الثاني للإسماعيلي في مودرن سبورت ترتطم بالقائم pic.twitter.com/RhKo49k62F— ON Sport (@ONTimeSports) May 16, 2025
ق 45+8: القائم يمنع هدفا جديدا للدراويش من تسديدة مروان حمدي
فرصة ولا في الخيال.. القائم يرفض الهدف الثاني للإسماعيلي في مودرن سبورت pic.twitter.com/Izuy47eH8p— ON Sport (@ONTimeSports) May 16, 2025
ق 41: العارضة تمنع رأسية قوية للإسماعيلي من رأسية نادر فرج عبر عرضية خطاري
برأسية ولا أروع.. إيريك تراوري يسجل الهدف الأول للإسماعيلي في مرمى مودرن سبورت pic.twitter.com/kZF8wLZdbj— ON Sport (@ONTimeSports) May 16, 2025
ق 29: جووول أووول الإسماعيلي يتقدم عن طريق عرضية مروان حمدي تمر من الجميع وتسكن الشباك
ق 9: القائم يمنع الأول للإسماعيلي
بداية اللقاء
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غزل المحلة × الجونة (الجونة (مذاعة عبر أون سبورت على فيسبوك)
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
انتهت بفوز الجونة 4-0
ق 72: خطأ من الجزار والزاهدي يستغله ويمرر لصاميل أوجو الذي يسجل الرابع بسهولة
ق 58: جووول الثالث.. علي الزاهدي يسجل برأسية رائعة الهدف الثالث
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول 2-0 الجونة
ق 45+8: جووول تصويبة صاروخية من محمد عماد تضيف الثاني
ق 19: عرضية وتسديدة ضعيفة من محمد حمدي زكي ينفذها الحارس
ق 10: مروان محسن يسجل الأول من علامة الجزاء للجونة
ق 9: ركلة جزاء للجونة
بداية اللقاء
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طلائع الجيش × إنبي (مذاعة عبر أون سبورت على فيسبوك)
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انتهت بالتعادل 1-1
ق 58: جودوين شيكا يسجل التعادل من ركلة الجزاء لطلائع الجيش
ق 56: ركلة جزاء لطلائع الجيش يتحصل عليها يسري وحيد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول 1-0 لإنبي
ق 45+3: جووول أووول إنبي يتقدم بهدف صلاح زايد مستفيدا من تخبط الدفاع
ق 17: محمد حتحوت ينفرد ويمرر لكن التسديدة يمنعها أحمد علاء ببراعة لركنية.
بداية اللقاء
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