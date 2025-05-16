التشكيل – تراروي يقود الإسماعيلي.. وثنائي يقود هجوم مودرن سبورت

الجمعة، 16 مايو 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

عبد الرحمن رشدان - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

يبدأ البوركينابي إريك تراوري في هجوم الإسماعيلي بينما يعتمد مودرن سبورت على ثنائية أرنولد إيبا وحسام حسن في الهجوم لحساب الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الثامنة مساءً حيث تقام جميع المباريات في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص.

وجاء تشكيل الإسماعيلي

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حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حاتم سكر – عماد حمدي – محمد عمار – محمد نصر

الوسط: محمد خطاري – عبد الرحمن الدح – محمد بيومي

الهجوم: مروان حمدي – إريك تراوري – نادر فرج

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: كريم عماد

الدفاع: أحمد مصطفى - محمود رزق -علي الفيل - محمد دسوقي

الوسط: عبد الرحمن شيكا - أحمد يوسف - محمد هلال - محمد مسعد

الهجوم: أرنولد إيبا - حسام حسن

ويتساوى الفريقان بنفس الرصيد من النقاط برصيد 19 نقطة في المركزين الـ 8 و9، حيث يهبط آخر فريقين لدوري المحترفين الموسم المقبل.

الإسماعيلي مودرن سبورت الدوري المصري التشكيل
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