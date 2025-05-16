رومانو: تمت.. هويسين إلى ريال مدريد

الجمعة، 16 مايو 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

ديان هويسين مدافع بورنموث

يتبقى الإعلان الرسمي عن انتقال الإسباني ديان هويسين من بورنموث إلى ريال مدريد.

وكشف فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي أن ريال مدريد أتم اتفاقه لضم ديان هويسين من بورنموث بعقد يمتد لـ 5 مواسم مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وتعد قيمة 50 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الإسباني.

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وحظى هويسين باهتمام عدد من الأندية منها تشيلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول، بعد أدائه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديان هويسين انضم إلى بورنموث في صيف 2024 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه أسترليني.

ولأن هويسين لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس و13 مع روما خلال فترة إعارته موسم 2023 - 2024 لم يكن الخيار الأمثل لأي ناد، قبل أن يتألق رفقة بورنموث.

ديان هويسين رد على أنباء اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه في الصيف معلقا: "أنا هادئ جدًا، لا أُركّز على الأمر حقًا، الآن ليس الوقت المناسب، أنا مُركّز فقط على إنهاء الموسم بشكل جيد".

وأضاف في تصريحات نقلتها سكاي: "والدي هو وكيل أعمالي، يُصلح كل شيء، لا أقرأ أي شيء، ولا أُفكّر في الأمر كثيرًا، أنا فقط أُركّز على أدائي الكروي وأعمل بجد".

وعن شرطه الجزائي، رد: "أركز فقط على صنع التاريخ في هذا النادي".

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