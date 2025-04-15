فيفا يكشف عن إقامة مباراة فاصلة حال تأكد استبعاد ليون من كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - إنفانتينو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة مباراة فاصلة حال تأكد استبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025.

وكان فيفا أعلن في وقتسابق استبعاد ليون من كأس العالم للأندية بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، وهذا يخالف اللوائح المنظمة للبطولة.

وقال جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات نشرتها قناة TUDN المكسيكية: "سيتم البت في قضية استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية، سيكون لدينا حكم نهائي في غضون أسبوعين وسنحترم أي قرار".

أخبار متعلقة:
إنفانتينو: أتمنى عودة روسيا لمشهد كرة القدم بعد انتخاب مجلس إدارة جديد.. إنفانتينو يعد بدعم فيفا لتونس خبر في الجول - إنفانتينو يعتذر عن عدم حضور احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية بالأقصر كأس العالم للأندية - مرتجي يكشف حقيقة المكافآت المالية ووعد إنفانتينو

وأتم "إذا أيدت محكمة التحكيم الرياضية قرار لجنة الاستئناف، فخطة فيفا هي لعب مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف وكلوب ليون الذي يحتل المركز التالي في التصنيف".

وكان كلوب ليون يتواجد في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

ماذا حدث؟

بداية القصة من نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي الذي قرر اتخاذ إجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء بيان النادي كالتالي:

يعلن نادي ألاخويلينسي إنه قدم شكوى رسمية أمام فيفا مطالبا بحقه في المشاركة بكأس العالم المقبل للأندية، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

الادعاء مبني على مبادئ قانونية المشاركة المحددة في لوائح البطولة والمتطلبات التي يجب على الأندية مطابقتها للمشاركة.

وبناء عليه فقد كلف النادي مكتب القانون الإسباني الشهير "سبورتيا لو" المعروف بخبرته الواسعة في القانون الرياضي وسجله في حسم القضايا أمام فيفا.

نثق في احترام قواعد البطولة وأن هذه الحالة ستصبح سابقة في الشفافية واحترام القيم الأساسية لكرة القدم التي يدعمها فيفا.

ملكية مزدوجة

يشكو النادي الكوستاريكي لأن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين ينتميان لنفس المالك، وهو خيسوس مارتينيز.

ويريد النادي الكوستاريكي الفائز بالدوري المحلي 30 مرة، تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك التواجد معا في البطولة العالمية.

ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيف في منطقة أمريكا الوسطى، ولهذا يطالب بالمشاركة بدلا من أحد الثنائي ليون وباتشوكا.

ويملك اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" 4 مقاعد في كأس العالم الأندية، حصل عليهم سياتل ساوندرز الأمريكي، والثلاثي المكسيكي مونتيري وليون وباتشوكا.

بينما يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلا عن البلد المضيف بعد فوزه بدرع المشجعين.

جياني إنفانتينو فيفا كلوب ليون كأس العالم للأندية
نرشح لكم
إقالة مدرب نيمار في سانتوس ريليفو: ميسي سيجدد تعاقده مع إنتر ميامي من أجل كأس العالم.. والعودة لـ برشلونة سكاي: المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة.. إنتر ميامي يسعى لضم دي بروين نيمار يعود من الإصابة ويشارك كبديل في خسارة قاتلة أمام فلومينينسي بالدوري البرازيلي بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي للمرة الثانية على التوالي.. البرازيل تتوج بلقب أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما راموس يسجل رابع أهدافه مع مونتيري في خسارته الأولى رفقة الفريق الـ 13 في تاريخه.. أوكلاند سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا
أخر الأخبار
مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول.. الاتحاد السكندري يعلن مواجهة الإسماعيلي بالشباب 14 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: لسنا متأكدين من تخطي أرسنال.. ومستقبلي لا يعتمد على النتيجة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بيلينجهام: أكثر كلمة نرددها داخل غرف خلع الملابس هي "ريمونتادا" 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 44 دقيقة | الدوري المصري
أبولا: برناردو سيلفا يفكر جديا في العودة لبنفيكا 55 دقيقة | ميركاتو
رغم عدم جاهزيته.. نوير يطير مع بايرن لملاقاة إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر مخيتاريان: سنبدأ مباراة بايرن ميونيخ كما لو كانت النتيجة تعادل دون أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
إنزاجي: مفاوضات الهلال؟ سأتحدث عن ذلك عقب نهاية الموسم 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش