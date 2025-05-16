في الجول يكشف موعد الإعلان الأقرب لتولي ريفيرو مهمة تدريب الأهلي

الجمعة، 16 مايو 2025 - 18:41

كتب : أحمد الخولي

خوسيه ريفيرو

يدرس النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن التعاقد مع خوسيه ريفيرو في منصب المدير الفني عقب حسم لقب الدوري المصري بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأقرب الإعلان عن تولي الإسباني المهمة خلفا للسويسري مارسيل كولر عقب حسم لقب الدوري سواء بعد مباراة البنك الأهلي حال حسم اللقب، أو فاركو في اللقاء الأخير من الموسم المحلي للفريق.

وعلم FilGoal.com أيضا فإن المدرب الإسباني سيتابع الفريق عن كثب من أجل التحضير للفترة المقبلة وكأس العالم للأندية.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل آخر جولتين لكل فريق.

تعرف أكثر على أفكار المدرب الإسباني الفنية من هنـــــــــــــــــــــا.

وسبق كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "جلسة بين خوسيه ريفيرو ومحمود الخطيب رئيس الأهلي خلال ساعات لإتمام التعاقد مع الفريق".

ويواجه الأهلي فريق البنك الأهلي مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الختامية بالدوري المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة فريق فاركو يوم 28 من شهر مايو الجاري.

ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي حاليا بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وأعلن أورلاندو بايرتس رحيل ريفيرو عن تدريب الفريق بسبب اتفاقه مع فريق آخر.

وسيكون الإسباني خوسيه ريفيرو هو المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

خوسيه ريفيرو الأهلي الدوري المصري
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