مؤتمر جوارديولا: سعيد بخوض نهائي الكأس الثالث على التوالي.. ولن أتحدث عن فيرتز

الجمعة، 16 مايو 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

جوارديولا

عبر جوزيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

ويلتقي مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام السادسة والنصف مساء يوم السبت على ملعب ويمبلي.

وأثنى جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على منافسه: "كريستال بالاس يشكل تهديدًا لأنهم يمتلكون جودة عالية في الهجوم".

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وأضاف "ماتيتا قوي، وجودة إيزي واضحة، وبالطبع سرعة إسماعيلا سار، إنهم يتمتعون ببنية دفاعية جيدة، وضرباتهم الثابتة من بين الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأكمل حديثه عن منافسه "كريستال بالاس فريق رائع،، لقد قدموا أداءً جيدًا للغاية في النصف الثاني من الموسم، لقد أمضوا أكثر من عام مع أوليفر جلاسنر الذي يعمل مع نفس مجموعة اللاعبين".

ورد جوارديولا على سؤال عن صفقة فلوريان فيرتز صانع ألعاب باير ليفركوزن "ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك، لديّ 24 لاعبًا استثنائيًا، لن أتحدث ولو للحظة عن المستقبل."

وعن إصابات لاعبي فريقه، رد جوارديولا "الوضع كما كان الأسبوع الماضي، لذا من غير المتوقع تعافي أي لاعب مصاب قبل النهائي."

وأكمل حديثه عن رودري "أفضل بكثير، أنتظر الأطباء عندما يخبروني أنه جاهز، سيبدأ أساسيًا. لا نريد المخاطرة والتراجع".

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