الزمالك يخاطب اتحاد اليد للمشاركة في كأس العالم للأندية

قرر نادي الزمالك مخاطبة اتحاد كرة اليد من أجل ترشيح النادي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي: "يستند النادي في طلبه إلى أن مصر هي الدولة المنظمة للبطولة، والمسند إليها التنظيم من قبل الاتحاد الدولي للعبة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد."

وأكمل الزمالك "وفقاً للوائح، فإنه من حق الدولة المنظمة أن يمثل فريقان منها في البطولة، كما أن اتحاد اليد هو الجهة المعنية بالأمور الفنية الخاصة بالبطولة أمام الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومن ثم فمن حقه تحديد الفريق الثاني المشارك من مصر، في ظل أحقية بطل السوبر الأفريقي في المشاركة تلقائياً، وبالتالي يحق للاتحاد المحلي اختيار الفريق الثاني من نفس الدولة المنظمة للبطولة."

وتابع "من مصلحة اللعبة في مصر أن يشارك فريقان في المونديال، لما لذلك من فوائد فنية تعود بالنفع على المنتخب الأول، نظراً لاحتكاك اللاعبين بفرق عالمية مثل برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب النواحي التسويقية والتجارية والجماهيرية، التي تعد ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى قيمة البطولة واهتمام الدولة المصرية بها على كافة المستويات."

وأتم "سيكون خطاب الزمالك إلى اتحاد اليد مدعوماً بتجارب مماثلة في دول عربية أخرى مثل السعودية وقطر عند تنظيمهم لمونديال الأندية لكرة اليد، نظراً لأن التنظيم يسند إلى الدول وليس إلى الأندية."

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بمشاركته في كأس العالم للأندية بصفته ممثل البلد المستضيف للاستفادة من أفضلية اختيار المجموعة في القرعة.

وعلم FilGoal.com أنه في تلك الحالة سيشارك الترجي كممثل لإفريقيا بصفته وصيف السوبر الإفريقي بينما مشاركة الزمالك تتوقف على اختيار الاتحاد الدولي للفريق المشارك ببطاقة الدعوة.

وحصد الأهلي لقب الدوري المصري بينما حل الزمالك في الوصافة، أما قاريا فتوج بلقب السوبر الإفريقي وحل الترجي التونسي في الوصافة.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة اليد ميزة للفريق المشارك كمستضيف في مونديال الأندية باختيار مجموعته بعد إقامة القرعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري والسوبر الإفريقي الموسم الماضي أيضا، ووقتها شارك الزمالك وصيف البطولتين بصفته ممثل لقارة إفريقيا.

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي أي إعلان رسمي بشأن الفريق المشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بين الزمالك والترجي.

تأهل الثلاثي مطروح

ربما تشارك أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي سويا في النسخة المقبلة في كأس العالم للأندية عن طريق حلين مطروحين.

وعلم FilGoal.com أن الحل الأول المطروح هو مشاركة الأهلي بصفته ممثل البلد المستضيف للاستفادة من ميزة اختيار مجموعته.

وفي تلك الحالة يشارك الترجي كممثل لقارة إفريقيا، بينما يشارك الزمالك عن طريق بطاقة الدعوة من الاتحاد الدولي وذلك في حالة إقامة البطولة من 9 فرق مثل النسخة السابقة.

أما في حالة مشاركة 12 فريقا في كأس العالم للأندية مثل نسختي 2022 و2023 في السعودية وقتها سيشارك الأهلي والزمالك بصورة طبيعية كممثلين لمصر الدولة المستضيفة.

ووقتها يشارك الترجي بصفته ممثل لقارة إفريقيا بصفته وصيف السوبر الإفريقي.