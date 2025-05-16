مؤتمر سلوت: كييزا ينافس صلاح لسوء حظه.. وهذا موقفنا من ضم فريمبونج

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن فيديريكو كييزا جناح الفريق كان يستحق مزيدا من الوقت للعب مع الفريق هذا الموسم.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون: "كييزا يستحق المزيد من الوقت للعب، إنه يمتلك الموهبة التي تؤهله للعب في ليفربول، ولكن لسوء حظه ينافس محمد صلاح على مركز الجناح الأيمن، وبإمكانه اللعب على الجناح الأيسر لكن أمامه كودي جاكبو ولويس دياز".

وأضاف "قبل أن يكون كييزا في كامل لياقته البدنية كان أداء الآخرين جيدًا لدرجة أنني لم أجد مبررًا كبيرًا لتغيير تشكيلتي".

ويستعد ليفربول المتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي لمواجهة برايتون العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من بريميرليج.

وارتبط اسم كييزا بالرحيل عن ليفربول لكن والد اللاعب، صرّح سابقا قبل حسم لقب الدوري لصحيفة توتوسبورت: "فيديريكو يُبلي بلاءً حسنًا في ليفربول، إنه يلعب في نادٍ كبير يحتل المركز الأول في الدوري، ونأمل الآن أن يفوزوا بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وعن صفقات الصيف، رد سلوت "أفكاري منصبة على الموسم المقبل، نفكر في الانتقالات أكثر، ونعقد المزيد من الاجتماعات."

وأكمل "طوال الموسم كان الحديث يدور حول تمديد العقود، والآن الجميع يريد معرفة من سينضم للفريق، لا نتحدث عن ذلك علنًا حتى نوقع معهم، وعندها يمكنك سؤالي عن كل شيء".

وأضاف عن مركز الظهير الأيمن "كونور برادلي وجو جوميز قادران على اللعب، لذا لن أتردد في رحيل ترينت، لكننا نبحث دائمًا عن لاعبين مميزين قادرين على تحسين فريقنا."

وارتبط اسم الهولندي جيريمي فريمبونج ظهير أيمن باير ليفركوزن، بالانضمام إلى ليفربول، بعد رحيل ترنت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعن الهجوم وصافرات الاستهجان التي تعرض لها أرنولد لحظة نزوله في مباراة أرسنال بالجولة الـ36، رد سلوت: "تلقينا رد فعل الجماهير في الملعب، وأحاديث الخبراء، والآن دعونا نضع حدًا ونركز على فوزنا بالدوري، ونركز على هذا الشعور".