العضلة الخلفية تنهي موسم راشفود مع أستون فيلا

الجمعة، 16 مايو 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - أستون فيلا

تأكد غياب ماركوس راشفورد عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ماركوس راشفورد

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

ويلعب راشفورد في صفوف أستون فيلا معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ولن يكون راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، متاحا لمواجهة توتنهام يوم الجمعة ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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كما لن يشارك ضد مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في 25 مايو، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد استُبعد سابقًا من قائمة المدرب أوناي إيمري خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 26 أبريل الماضي.

وخسر أستون فيلا أمام كريستال بالاس بثلاثية دون رد ضمن نصف النهائي.

ولا يزال مستقبل راشفورد غير محسوم، حيث يمتلك أستون فيلا خيار شراء عقده مقابل 53 مليون دولار.

ويرغب راشفورد في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما لم يضمنه أستون فيلا بعد.

كما يأمل راشفورد في العودة من الإصابة واللحاق بمنتخب إنجلترا في معسكر شهر يونيو بالتوقف الدولي المقبل.

صاحب الـ 27 عاما لعب 41 مباراة منذ بداية الموسم مع مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 أهداف.

راشفورد أستون فيلا مانشستر يونايتد
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