برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد

فاز برونو فرنانديز بجائزة السير مات باسبي لأفضل لاعب في العام التي يمنحها نادي مانشستر يونايتد بتصويت الجماهير.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد

وفاز برونو بالجائزة للمرة الرابعة وللعام الثاني على التوالي بعد أدائه هذا العام مع النادي.

وتوج برونو بتلك الجائزة موسمي 2019–20، و2020–21، بالإضافة للموسم الحالي والسابق.

ورغم تراجع مانشستر يونايتد في ترتيب جدول الدوري هذا الموسم، إلا أنه نجح في المساهمة في 38 هدفا (19 هدفا، و19 تمريرة حاسمة) في 54 مباراة هذا الموسم.

ويعد هذا ثاني أفضل سجل له منذ عام 2020.

ويترقب مانشستر يونايتد مواجهة توتنام في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بلباو.

ويعد برونو فيرنانديز هو هداف بطولة الدوري الأوروبي بالتساوي مع 4 لاعبين سجلوا 7 أهداف.

ونجح برونو في تسجيل ثلاثية في شباك ريال سوسيداد في مرمى ريال سوسيداد بدور ثمن النهائي، وهدفان في شباك أتليتك بلباو في ذهاب نصف النهائي.

وعادل برونو فيرنانديز رقمي ديفيد دي خيا، وكرستيانو رونالدو الذين حققا الجائزة 4 مرات.

وتفوق برونو على أماد ديالو الذي حل ثاني، فيما احتل المركز الثالث هاري ماجواير.

ولحقت إصابة بأماد ديالو أبعدته عن الملاعب خلال الفترة من فبراير حتى أوائل مايو الجاري.