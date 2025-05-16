كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مستجدات بشأن كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كاف في بيان له اليوم الجمعة: "سيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن كأس وهوية جديدين لبطولة دوري أبطال أفريقيا قبيل انطلاق نهائي البطولة المرتقب."

وحدد كاف موعد الكشف عن الكأس والهوية الجديدين يوم الخميس 22 مايو، قبل إقامة نهائي النسخة الحالية.

ويلتقي بيراميدز أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2024 - 2025.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت 24 مايو، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 1 يونيو.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن الكشف عن الكأس الجديدة سيتم في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بحضور أساطير كرة القدم الإفريقية والناديين المشاركين في النهائي صنداونز وبيراميدز.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على حساب الترجي في المباراة النهائية.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها بيراميدز إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

أما صنداونز فحقق اللقب مرة سابقة عام 2016 بعد فوزه على حساب الزمالك 3-1 في مجموعة المباراتين.