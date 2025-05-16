مواعيد مباريات الجمعة 16 مايو - 4 مباريات في الدوري.. ومانشستر يونايتد ضد تشيلسي

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025.

وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي ضد مودرن سبورت في مواجهة مرتقبة، فيما يواجه غزل المحلة نظيره الجونة.

ويواجه طلائع الجيش نظيره إنبي، فيما يلعب سموحة ضد الاتحاد السكندري.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، واستون فيلا ضد توتنام.

بينما يلعب الفتح بقيادة جوزيه جوميز مواجهة مرتقبة ضد الهلال بالجولة 32 من الدوري السعودي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الإسماعيلي × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

سموحة × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 2.

غزل المحلة × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

طلائع الجيش × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × مانشستر يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا× توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري السعودي

الفتح × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة غلا خمس دقائق مساء..وتذاع عبر قناة ssc sport extra 1.