بيدري: 200 مباراة مع برشلونة؟ لم أحلم إلا بواحدة.. وأترك الرقص لـ يامال

الجمعة، 16 مايو 2025 - 01:16

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

أبدى بيدري نجم وسط برشلونة سعادته بالتتويج بالدوري الإسباني عقب الفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وقال بيدري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "بدأنا الاحتفال بالفعل في غرفة الملابس. بطولة الدوري لا تفوز بها كل يوم ويجب أن نستمتع بذلك".

وأضاف "أترك رقصات تيك توك ليامال وبالدي فهم أفضل مني في ذلك. أفضل أن أكون هادئا".

أخبار متعلقة:
اكتملت الثلاثية المحلية.. برشلونة فليك يحسم الدوري الـ 28 أمام الغريم الآخر ذا أثليتك: العرض الثالث.. برايتون يضغط لضم ظهير بوتافوجو نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام مونبيليه بسبب حملة دعم المثلية

وأوضح "أعتقد أن هذا من أصعب الألقاب خلال الموسم، وسعيد بما قدمناه، الفريق لعب بشكل رائع، والجماهير استمتعت، ونحن استمتعنا كذلك".

وعن إنهاء الاحتفال خارج الملعب سريعا قال: "المدرب طالب الجميع بالدخول فورا لغرف الملابس. كانت هناك بعض المخاوف لكننا سنحتفل بالداخل".

وعن وصوله للمباراة رقم 200 قال: "لم أكن أحلم إلا بلعب مباراة واحدة لهذا النادي، واليوم أصل لـ200 وآمل أن أواصل أكثر، فبرشلونة هو نادي أحلامي".

وتوج فريق برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك بلقبه الثالث في موسمه الأول، وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، ليضم الدوري إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، لتستمر لعبة تبادل البطولة بين الغريمين وحتى ثالثهما.

منذ ثنائية برشلونة المتتالية في 2017-2018 و2018-2019، لم يتمكن أي فريق من الفوز بالدوري الإسباني مرتين على التوالي.

ريال مدريد حصل عليه في 2020، وحققه أتلتيكو مدريد في 2021، ثم استعاده الملكي في 2022، ليأتي برشلونة مع تشافي ويفوز به في 2023، ليسترده مدريد مجددا في 2024، قبل أن يعود الدوري إلى كتالونيا.

ريال مدريد لا يزال الأكثر تتويجا برصيد 36 لقبا، والآن برشلونة يقلص الفارق إلى 8 ألقاب فقط بلقبه الـ 28.

برشلونة الدوري الإسباني بيدري
نرشح لكم
فليك: لذلك أوقفت الاحتفال في الملعب.. وهدف يامال ليس جديدا بالنسبة لي رافينيا: واحدة من أسوأ مبارياتي ولكن.. وكنا قريبين من دوري الأبطال لابورتا: فزنا بالدوري ضد الجميع وهزمنا منافسنا الأكبر.. وسنعود إلى كامب نو فيرمين لوبيز: هدف اليوم عوضني عن الكلاسيكو.. ولا نقلل من أحد باحتفالنا مدرب إسبانيول: هذا الفارق بين فليك وبعض المدربين.. وطالبت يامال بعدم التمثيل اكتملت الثلاثية المحلية.. برشلونة فليك يحسم الدوري الـ 28 أمام الغريم الآخر انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة تشكيل برشلونة - الموقعة الأخيرة.. ليفاندوفسكي أساسي في ليلة الحسم أمام إسبانيول
أخر الأخبار
فليك: لذلك أوقفت الاحتفال في الملعب.. وهدف يامال ليس جديدا بالنسبة لي 2 ساعة | الدوري الإسباني
رافينيا: واحدة من أسوأ مبارياتي ولكن.. وكنا قريبين من دوري الأبطال 2 ساعة | الدوري الإسباني
لابورتا: فزنا بالدوري ضد الجميع وهزمنا منافسنا الأكبر.. وسنعود إلى كامب نو 2 ساعة | الدوري الإسباني
فيرمين لوبيز: هدف اليوم عوضني عن الكلاسيكو.. ولا نقلل من أحد باحتفالنا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب إسبانيول: هذا الفارق بين فليك وبعض المدربين.. وطالبت يامال بعدم التمثيل 2 ساعة | الدوري الإسباني
بيدري: 200 مباراة مع برشلونة؟ لم أحلم إلا بواحدة.. وأترك الرقص لـ يامال 2 ساعة | الدوري الإسباني
اكتملت الثلاثية المحلية.. برشلونة فليك يحسم الدوري الـ 28 أمام الغريم الآخر 3 ساعة | الدوري الإسباني
بعد التتويج بالدوري السعودي.. بلان يثير الجدل بشأن مستقبله مع اتحاد جدة 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة