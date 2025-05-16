بيدري: 200 مباراة مع برشلونة؟ لم أحلم إلا بواحدة.. وأترك الرقص لـ يامال

أبدى بيدري نجم وسط برشلونة سعادته بالتتويج بالدوري الإسباني عقب الفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وقال بيدري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "بدأنا الاحتفال بالفعل في غرفة الملابس. بطولة الدوري لا تفوز بها كل يوم ويجب أن نستمتع بذلك".

وأضاف "أترك رقصات تيك توك ليامال وبالدي فهم أفضل مني في ذلك. أفضل أن أكون هادئا".

وأوضح "أعتقد أن هذا من أصعب الألقاب خلال الموسم، وسعيد بما قدمناه، الفريق لعب بشكل رائع، والجماهير استمتعت، ونحن استمتعنا كذلك".

وعن إنهاء الاحتفال خارج الملعب سريعا قال: "المدرب طالب الجميع بالدخول فورا لغرف الملابس. كانت هناك بعض المخاوف لكننا سنحتفل بالداخل".

وعن وصوله للمباراة رقم 200 قال: "لم أكن أحلم إلا بلعب مباراة واحدة لهذا النادي، واليوم أصل لـ200 وآمل أن أواصل أكثر، فبرشلونة هو نادي أحلامي".

وتوج فريق برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك بلقبه الثالث في موسمه الأول، وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، ليضم الدوري إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، لتستمر لعبة تبادل البطولة بين الغريمين وحتى ثالثهما.

منذ ثنائية برشلونة المتتالية في 2017-2018 و2018-2019، لم يتمكن أي فريق من الفوز بالدوري الإسباني مرتين على التوالي.

ريال مدريد حصل عليه في 2020، وحققه أتلتيكو مدريد في 2021، ثم استعاده الملكي في 2022، ليأتي برشلونة مع تشافي ويفوز به في 2023، ليسترده مدريد مجددا في 2024، قبل أن يعود الدوري إلى كتالونيا.

ريال مدريد لا يزال الأكثر تتويجا برصيد 36 لقبا، والآن برشلونة يقلص الفارق إلى 8 ألقاب فقط بلقبه الـ 28.