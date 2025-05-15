ذا أثليتك: العرض الثالث.. برايتون يضغط لضم ظهير بوتافوجو

الخميس، 15 مايو 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

كايابانو - بوتافوجو

يضغط نادي برايتون الإنجليزي لضم كايابانو ظهير أيسر بوتافوجو البرازيلي.

وانضم الظهير البالغ 22 عاما من جريميو لبوتافوجو في 2024 ويمتد تعاقده حتى 2027.

ووضع برايتون البرازيلي الشاب ضمن قائمته لتدعيم هذا المركز رغم رفض بوتافوجو لعرضين سابقين من النادي الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
ريكوبا سود أمريكانا - راسينج الأرجنتيني يتوج باللقب على حساب بوتافوجو تقارير: بوتافوجو يحاول ضم لاعب النصر السعودي أولى ألقاب الموسم.. فلامنجو يتوج بلقب السوبر البرازيلي أمام بوتافوجو الظهور الأول.. نيمار يشارك في تعادل سانتوس أمام بوتافوجو ببطولة باوليستا

وتقدم برايتون بعرض أول بقيمة 5 ملايين يورو بالإضافة لـ مليوني يورو المكافآت، ثم زادت المكافآت لـ 3 ملايين يورو بعد ضمه مقابل 5 ملايين يوورو.

وكان فنربخشة قدم تقدم بعرض لضم كايابانو لكن قبول العرض بالرفض في يناير الماضي.

ويستطيع البرازيلي الشاب شغل مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وخاض في 2025 حتى الآن 19 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

وفي الموسم الماضي ساهم في التتويج بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي بعدما شارك في 49 دقيقة.

ويحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي وسيلتقي ليفربول يوم الإثنين المقبل.

بوتافوجو برايتون الدوري الإنجليزي كايابانو
نرشح لكم
سلوت ينافس على جائزة أفضل مدرب بموسم الدوري الإنجليزي صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم أرسنال يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول تقرير: بسبب تعثر صفقة برونو فيرنانديز.. الهلال يقترب من ضم لاعب أستون فيلا وكيل ويلفريد نديدي يعترف بمفاوضات أهلي جدة تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ديان هويسين سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن لبدء التفاوض لضم فيرتز صلاح يتحدث عن أهم فترة بمشواره ونقطة محورية في مسيرته
أخر الأخبار
بيدري: 200 مباراة مع برشلونة؟ لم أحلم إلا بواحدة.. وأترك الرقص لـ يامال 2 دقيقة | الدوري الإسباني
اكتملت الثلاثية المحلية.. برشلونة فليك يحسم الدوري الـ 28 أمام الغريم الآخر 25 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد التتويج بالدوري السعودي.. بلان يثير الجدل بشأن مستقبله مع اتحاد جدة 44 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر نبيه: توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط أما المغرب يتم تجهيزه من 4 سنوات ساعة | منتخب مصر
مدرب الرائد: تمنيت إيقاف فرحة جماهير الاتحاد.. ولكننا ارتكبنا أخطاء بدائية ساعة | سعودي في الجول
العميد يستعيد اللقب.. اتحاد جدة يحبط مفاجأة الرائد ويتوج بطلا للدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث 2 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الأهلي يعادل السلسة بالفوز على الزمالك في نصف نهائي الدوري 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة