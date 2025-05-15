ذا أثليتك: العرض الثالث.. برايتون يضغط لضم ظهير بوتافوجو

يضغط نادي برايتون الإنجليزي لضم كايابانو ظهير أيسر بوتافوجو البرازيلي.

وانضم الظهير البالغ 22 عاما من جريميو لبوتافوجو في 2024 ويمتد تعاقده حتى 2027.

ووضع برايتون البرازيلي الشاب ضمن قائمته لتدعيم هذا المركز رغم رفض بوتافوجو لعرضين سابقين من النادي الإنجليزي.

وتقدم برايتون بعرض أول بقيمة 5 ملايين يورو بالإضافة لـ مليوني يورو المكافآت، ثم زادت المكافآت لـ 3 ملايين يورو بعد ضمه مقابل 5 ملايين يوورو.

وكان فنربخشة قدم تقدم بعرض لضم كايابانو لكن قبول العرض بالرفض في يناير الماضي.

ويستطيع البرازيلي الشاب شغل مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وخاض في 2025 حتى الآن 19 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

وفي الموسم الماضي ساهم في التتويج بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي بعدما شارك في 49 دقيقة.

ويحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي وسيلتقي ليفربول يوم الإثنين المقبل.