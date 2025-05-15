صراع الدوري - بعد قرار لجنة الاستئناف.. موقف الترتيب ومباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية

حسمت لجنة التظلمات باتحاد الكرة موقفها من أزمة مباراة القمة، حيث أعلنت عدم اختصاصها بنظر قرارات مجلس إدارة رابطة الأندية كونها نهائية وفقا للائحة، مع التوصية بإلغاء المادة التي تحصن قرارات الرابطة.

وبناء عليه يبقى الوضع على ما هو عليه.. باعتماد فوز الزمالك 3-0 على الأهلي دون إعادة المباراة، وعدم خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الأحمر.

بيراميدز فاز على الزمالك في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري، وأنهى آماله رسميا في التأهل لدوري أبطال إفريقيا سواء تم خصم هذه النقاط أو لا، بينما كان هذا القرار سيؤثر على صراع الدوري.

أما الأهلي فحقق الفوز على سيراميكا كلويباترا بهدف دون رد.

ومع بقاء الوضع على ما هو عليه، لا يزال الأهلي في الصدارة برصيد 52 نقطة، يليه بيراميدز بـ 50 نقطة، مع تبقي مباراتين فقط في عمر المسابقة.

أما الزمالك فتأكد تأهله للكونفدرالية دون الحاجة لحسم المركز الثالث، نظرا لتأكد تأهل الأهلي وبيراميدز إلى دوري الأبطال، وتواجد الأبيض في نهائي الكأس ما يعني ضمانه للمقعد سواء فاز باللقب أو خسره.

قبل فوز بيراميدز على الزمالك، تعرض الفريق السماوي لخسارتين أمام فاركو والبنك الأهلي أشعلا المنافسة، بينما واصل الأهلي انتصاراته المتتالية مع عماد النحاس على حساب بتروجت وحرس الحدود والمصري وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي سيلاقي فريقي تعثر بيراميدز في آخر جولتين، حيث يلعب ضد البنك الأهلي ثم فاركو.

أما بيراميدز فسييلاقي بتروجت ثم سيراميكا كليوباترا.

ويملك بيراميدز منافسة قارية هي الأولى في تاريخه، في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد ماميلودي صنداونز، ثم يصطدم بالزمالك عقب انتهاء منافسات الدوري، في نهائي كأس مصر.

الترتيب الحالي لفرق الصراع - فارق الأهداف عن المرحلة النهائية فقط:

1- الأهلي - 52 نقطة (+5 = سجل 14 وتلقى 8)

2- بيراميدز - 50 نقطة (-1 = سجل 8 وتلقى 9)

المباريات المتبقية لفرق الصراع:

مباريات الأهلي المتبقية: البنك الأهلي (داخل) - فاركو (داخل)

مباريات بيراميدز المتبقية: بتروجت (خارج) - سيراميكا (خارج)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية:

البنك الأهلي - 17 مايو

فاركو - 28 مايو

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية:

بتروجت - السبت 17 مايو

صنداونز - 24 مايو (ذهاب نهائي الأبطال)

سيراميكا كليوباترا - 28 مايو

صنداونز - 1 يونيو (إياب نهائي الأبطال)

الزمالك - 5 يونيو (نهائي الكأس)

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في نفس عدد النقاط، سيتم تحديد ترتيبهم بناء على المعايير التالية:

1- أعلى فارق أهداف حققه الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

2- أكبر عدد من الأهداف التي سجلها الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات التي أقيمت خارج أرض الفريق.

4- اللعب النظيف:

الفريق الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة، سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية. ويشمل ذلك خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بين الفرق بعد تطبيق هذه المعايير، سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الترتيب النهائي.