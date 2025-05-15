قائمة فلسطين - رباعي من الدوري المصري لمواجهتي الكويت وعُمان

أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لـ منتخب فلسطين قائمة فريقه بضم 4 لاعبين من الدوري المصري على رأسهم وسام أبو علي.

ويستعد المنتخب الفدائي لمواجهتي الكويت وعُمان في يونيو المقبل ضمن لجولتين 9 و10 من تصفيات كأس العالم 2026.

وانضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي وموسى فراوي ظهير غزل المحلة بالإضافة لثنائي بتروجت: حامد حمدان وبدر موسى.

وتشهد القائمة أيضا تواجد أسماء أخرى لعبت من قبل في الدوري المصري على رأسهم ياسر حمد ومحمد صالح ومصعب بطاط.

وجاءت القائمة والتي ضمت 27 لاعبا

حراسة المرمى: رامي حمادة ورامي جبارين ومهدي عاصي وتوفيق علي.

الدفاع: مصعب البطاط وموسى فيراوي ومحمد صالح وميلاد تيرمانيني وياسر حمد وعميد محاجنة ووجدي نبهان.

الوسط: عطاء جابر وعميد صوافطة وحامد حمدان وعدي خروب ومحمود أبو وردة وبدر موسى وآدم كايد وتامر صيام وحمزة حسين ومحمد حبوس ومصطفى زيدان.

الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبو علي وزيد القنبر وأسد الحملاوي.

وستقام مباريات فلسطين ضد الكويت يوم 5 يونيو على استاد جابر الأحمد الدولي.

فيما يحل منتخب عُمان ضيفا على فلسطين في ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان يوم 10 يونيو.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الخامس في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا برصيد 6 نقاط قبل جولتين على نهاية المرحلة الثالثة.

ويحتاج منتخب فلسطين لخطف المركز الرابع من عُمان التي تحتله برصيد 10 نقاط من أجل التأهل للمرحلة الرابعة من الملحق المؤهل لكأس العالم.

يذكر أن فلسطين ضمنت التأهل لكأس آسيا 2027 سلفا بفضل التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.