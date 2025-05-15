الثانية في التاريخ.. جنوب إفريقيا تطيح بـ نيجيريا وتتأهل إلى نهائي كأس الأمم للشباب

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة بعد الفوز على حساب نيجيريا بهدف نظيف في نصف النهائي، الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

أحرز هدف منتخب جنوب إفريقيا تيلون سميث مدافع نادي ستلينبوش في الدقيقة 66 من ضربة رأس.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

وتعد تلك المرة الثانية في التاريخ التي يتأهل فيها منتخب جنوب إفريقيا إلى المباراة النهائية.

وتأهل منتخب الأولاد إلى النهائي في نسخة 1997 التي أقيمت في المغرب، قبل خسارة المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض بهدف نظيف، وهي البطولة الوحيدة التي توج بها أسود أطلس عبر تاريخ بطولة إفريقيا للشباب.

وحرم منتخب جنوب إفريقيا منافسه النيجيري صاحب الرقم القياسي للتتويج باللقب من العودة لمنصات التتويج.

نيجيريا حققت اللقب 7 مرات، ويعود آخر تأهل للنهائي عام 2015 ونجح وقتها النسور في الفوز باللقب على حساب السنغال أصحاب الأرض.

وينتظر منتخب البافانا بافانا الفائز من نصف النهائي الآخر بين مصر والمغرب المقرر في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي.

وتقام المباراة النهائية على استاد القاهرة الساعة 9 مساءً يوم 18 مايو الجاري.

وفي نفس اليوم تقام مباراة تحديد المركز الثالث على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساءً، حيث ينتظر منتخب نيجيريا الخاسر من مباراة مصر والمغرب.

وضمنت الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي (مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا) التأهل لكأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

مشوار الفريقين

وتصدر منتتخب جنوب إفريقيا المجموعة الأولى بـ7 نقاط متفوقا على سيراليون ومصر، بفارق الأهداف، قبل تخطي الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي.

أما نيجيريا فنجح النسور في عبور دور المجموعات بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط خلف المغرب المتصدر بـ7 نقاط.

وتجاوز منتخب نيجيريا منافسه السنغال في الدور ربع النهائي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.