لسوء الأحوال الجوية.. كاف ينقل نهائي الكونفدرالية إلى زنجبار

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نقل مباراة سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية من تنزانيا إلى زنجبار.

ويحل سيمبا ضيفا على نهضة بركان بالمغرب يوم السبت المقبل ضمن ذهاب نهائي الكونفدرالية.

فيما ستقام مباراة الإياب يوم 25 مايو على ملعب "أمان" بزنجبار وفقا لقرار كاف بنقل المباراة من تنزانيا.

وجاء قرار كاف بسبب سوء الأحوال الجوية وتزامن المباراة مع موسم الأمطار في البلاد.

وتأهل نهضة بركان على حساب شباب قسنطينة الجزائري في نصف النهائي.

فيما أطاح سيمبا بمنافسه ستيلنبوش الجنوب إفريقي من الدور ذاته.

يذكر أن ستيلنبوش قد أطاح بالزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية بالفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي جمعتهما على استاد القاهرة، بعد التعادل ذهابا بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان الذي سيخوض النهائي الثاني على التوالي للبطولة.