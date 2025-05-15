لسوء الأحوال الجوية.. كاف ينقل نهائي الكونفدرالية إلى زنجبار

الخميس، 15 مايو 2025 - 19:19

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الكونفدرالية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نقل مباراة سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية من تنزانيا إلى زنجبار.

ويحل سيمبا ضيفا على نهضة بركان بالمغرب يوم السبت المقبل ضمن ذهاب نهائي الكونفدرالية.

فيما ستقام مباراة الإياب يوم 25 مايو على ملعب "أمان" بزنجبار وفقا لقرار كاف بنقل المباراة من تنزانيا.

أخبار متعلقة:
الزمالك يفقد فرصة التأهل إلى دوري الأبطال ويتواجد في الكونفدرالية للموسم الثالث قبل مواجهة الأهلي.. البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في صراع مقعد الكونفدرالية بخطأ من عواد.. بيراميدز يواصل مطاردة الأهلي على الصدارة ويرسل الزمالك للكونفدرالية الوداد والرجاء يمثلان المغرب في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل

وجاء قرار كاف بسبب سوء الأحوال الجوية وتزامن المباراة مع موسم الأمطار في البلاد.

لا يتوفر وصف.

وتأهل نهضة بركان على حساب شباب قسنطينة الجزائري في نصف النهائي.

فيما أطاح سيمبا بمنافسه ستيلنبوش الجنوب إفريقي من الدور ذاته.

يذكر أن ستيلنبوش قد أطاح بالزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية بالفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي جمعتهما على استاد القاهرة، بعد التعادل ذهابا بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان الذي سيخوض النهائي الثاني على التوالي للبطولة.

الكونفدرالية نهضة بركان سيمبا
نرشح لكم
تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث انتهت في أمم إفريقيا للشباب - المغرب (1)-(0) مصر أمم إفريقيا للشباب - تشكيل مصر.. نبيه يواجه المغرب بنفس اختيارات غانا الثانية في التاريخ.. جنوب إفريقيا تطيح بـ نيجيريا وتتأهل إلى نهائي كأس الأمم للشباب صندوانز يعلن نفاد تذاكر مباراة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري الأبطال خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة مصر ضد المغرب بأمم إفريقيا للشباب فيفا يرفع إيقاف الاتحاد الكونغولي مصدر من كاف يوضح لـ في الجول حقيقة زيادة عدد الأندية في المسابقات القارية
أخر الأخبار
العميد يستعيد اللقب.. اتحاد جدة يحبط مفاجأة الرائد ويتوج بطلا للدوري السعودي 31 دقيقة | سعودي في الجول
تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث 35 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - الأهلي يعادل السلسة بالفوز على الزمالك في نصف نهائي الدوري 44 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(0) برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: العرض الثالث.. برايتون يضغط لضم ظهير بوتافوجو ساعة | الدوري الإنجليزي
نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام مونبيليه بسبب حملة دعم المثلية ساعة | المحترفون
تشكيل برشلونة - الموقعة الأخيرة.. ليفاندوفسكي أساسي في ليلة الحسم أمام إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك والترجي في الجولة الثانية من كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة