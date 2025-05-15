الاتحاد لـ في الجول: قررنا دعم انتقالات وتذاكر الجماهير بالكامل لمباريات السلة والقدم

الخميس، 15 مايو 2025 - 16:14

كتب : هاني العوضي

جماهير الاتحاد السكندري

قرر نادي الاتحاد السكندري دعم انتقالات وتذاكر الجماهير لمباريات فريقي كرة القدم وكرة السلة.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام سبورتنج مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وكشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الاتحاد السكندري يدعم بالكامل انتقالات وتذاكر الجماهير لمباريات الفريق أمام سبورتنج بنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة ببرج العرب، ومباريات فريق القدم بالدوري".

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وأوضح "قررنا دعم التذاكر وسفر الجماهير لمباريات فريقي كرة القدم وكرة السلة بتوجيهات من محمد مصيلحي رئيس النادي".

واختتم سلامة تصريحاته "يأتي ذلك لمساعدة الجماهير على الحضور ورفع جزء من المعاناة المالية".

ويتأخر الاتحاد السكندري في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر أمام سبورتنج بنتيجة 1-0.

وتقام سلسلة نصف نهائي السلة بنظام best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحسم تأهله.

أما فريق كرة القدم فيتواجد في المركز الرابع بمجموعة المنافسة على الهبوط.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن الهبوط قبل 3 جولات من الختام.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام سموحة غدا الجمعة.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
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